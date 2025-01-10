Не 25 января: когда правильно праздновать День студента в Украине и как лучше поздравлять
В Украине ежегодно празднуют один из самых ярких и интересных праздников – День студента. Он посвящен всем, кто получает высшее образование.
Мы расскажем, когда отмечается этот праздник и поделимся яркими открытками и поздравлениями, которые поднимут настроение вашим знакомым, получающим образование. Детальнее о значении Дня студента рассказывает команда UAportal.
Когда празднуют День студента в Украине
День студента отмечают во многих странах мира, и Украина не исключение. Этот праздник выпадает на 17 ноября. Начали его праздновать в конце 1990-х, а официальный статус он получил в 1999 году, когда президент подписал соответствующий указ, сделав его "профессиональным" праздником.
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Поздравления с Днем студента 2024 года в стихах, прозе и картинках
С днем студента я поздравляю,
И вот чего тебе желаю:
Прекрасно жить,
Проблем не знать,
И легко сессии сдавать!
Жизнь пусть льется через край,
Не будет печали, будет рай!
***
С Днем студента тебя я поздравляю,
в это нелегкое для страны время.
Поэтому максимально искренне желаю,
чтобы все враги покинули нас!
Пусть знания тебе даются без труда,
И не угасает учиться желание!
И не действует ни один из искушений,
когда речь идет об обучении!
***
В Международный день студентов
Желаю радостных моментов,
Веселья, эмоций водоворота,
Наслаждаться праздником искренне!
Дается легко пусть наука,
В беде пусть друг протянет руку,
Пусть все получается, все получается,
Фортуна хвостиком пусть вьется!
***
С Днем студента я поздравляю!
Счастья и радости желаю!
Чтобы был во всем нрав
И была легкой сдача!
Чтобы все экзамены сдавались
И хвостов не оставалось,
Чтобы не знали вы заботы
И дипломны все работы
Написали отлично!
А работу непременно,
Чтобы нашли себе хорошую
И зарабатывали хорошие деньги!
***
Поздравляю с Днем студента! Пусть скорее закончится война и наступит мирное время. Желаю получить диплом в мирной Украине и стать ценным специалистом!
***
Поздравляю с Днем студента! Желаю успешных сессий, интересных лекций и легкого усвоения знаний! Пусть в учебе все получается, а каждый день запомнится приятными событиями.
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С праздником тебя, студент! Желаю, чтобы обучение давалось легко, без тревог и проблем. Чтобы будущая профессия была интересной, а будни – нескучными. Полезных для тебя знакомств, достижения целей и креативных идей!
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