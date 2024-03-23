Не болеет и дает много урожая: назван лучший сорт картофеля для посадки в 2024 году

Мечтаете о картофеле, чтобы не болела, давала обильный урожай и не нуждалась в постоянном обновлении семенного фонда? Знакомьтесь: сорт "Адретта"!

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Сорт "Адретта" – настоящая находка для огородника! Он совмещает в себе все качества, которые мы ценим в картофеле, пишет noviydoctor.com.

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Чем же он так великолепен?

Не "вырождается". В отличие от современных сортов, Адретта не теряет своих характеристик с годами. Вы можете сажать ее из года в год, не покупая новые семена.

Устойчива к болезням. Этот сорт не боится фитофтороза и других распространенных заболеваний.

Этот сорт не боится фитофтороза и других распространенных заболеваний. Неприхотливая. "Адретта" не нуждается в особом уходе и подходит для выращивания в любом регионе.

"Адретта" не нуждается в особом уходе и подходит для выращивания в любом регионе. Компактная. Кусты этого сорта невысокие, поэтому его можно сажать плотнее, что экономит место на участке.

Кусты этого сорта невысокие, поэтому его можно сажать плотнее, что экономит место на участке. Отличные вкусовые качества. "Адретта" обладает приятным вкусом и хорошо сохраняется до весны.

Подробнее о сорте "Адретта":

Выведен в 1977 году германскими селекционерами.

Срок созревания: 90–100 дней.

Картофеля: среднего размера (180-220 г), ровные, с глубокими глазами.

Мякоть: желтая, отличные вкусовые качества.

Кожица: светло-желтая, кремовая с белым оттенком.

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