Не будет урожая на следующий сезон: какие деревья категорически нельзя обрезать осенью

Осенью садоводы обычно обрезают деревья в своем саду. Однако есть растения, которые не стоит обрезать именно в этот период. Они могут не пережить зиму и просто погибнуть. Даже если им удастся выжить, то в следующем сезоне не стоит ожидать хорошего урожая, поскольку деревья будут ослаблены болезнями.

Команда UAportal совместно с "Добрые новости" рассказывает, какие деревья и кусты лучше не обрезать осенью, чтобы они успешно пережили зиму и порадовали обильным урожаем в следующем сезоне.

Абрикосы, сливы, вишни и черешни не следует подвергать обрезке осенью, ведь для этих деревьев оптимальным является весенний период. После обрезки на ветвях остаются открытые "раны", которые становятся воротами для грибковых инфекций и других болезнетворных организмов. Они могут навредить растению, поскольку осенью его защитные силы снижаются из-за подготовки к зимнему отдыху. В результате, вместо весеннего цветения и плодоношения, можно получить лишь поврежденные побеги и отсутствие урожая.

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Магнолию не рекомендуется обрезать осенью, поскольку это стимулирует рост новых листьев, что негативно повлияет на ее состояние. Из-за этого растение может заболеть или даже погибнуть с наступлением морозов.

не рекомендуется обрезать осенью, поскольку это стимулирует рост новых листьев, что негативно повлияет на ее состояние. Из-за этого растение может заболеть или даже погибнуть с наступлением морозов. Древовидный пион формирует цветочные почки летом для следующего цветения. Обрезка осенью может повредить растение, вызвав сильный стресс, из-за чего он не будет цвести в следующем году. В случае необходимости можно провести санитарную обрезку, удаляя лишь засохшие или больные ветви.

формирует цветочные почки летом для следующего цветения. Обрезка осенью может повредить растение, вызвав сильный стресс, из-за чего он не будет цвести в следующем году. В случае необходимости можно провести санитарную обрезку, удаляя лишь засохшие или больные ветви. Сирень также формирует почки на верхушках побегов для следующего сезона. Обрезка осенью может больше навредить растению, чем помочь. Рекомендуется удалить только больные, поврежденные или засохшие ветви, а основное прореживание кустов лучше провести весной.

Напомним, ранее мы рассказывали о 5 основных ошибках при обрезке винограда осенью.

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