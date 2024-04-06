Не дайте жиру ни единого шанса: три легких способа очистить кухонную мебель

Обычно на кухонных поверхностях можно заметить вязкий жировой налет. Это может вызвать обеспокоенность хозяек, особенно если пятна выглядят старыми, но на самом деле их можно эффективно очистить.

Используйте проверенные временем домашние средства, чтобы избавиться от пятен, которые въелись на кухне. Борьба с жирными следами может быть вызовом, но с помощью проверенных методов, которые подготовила команда UAportal, это вполне осуществимо.

Избегайте использования агрессивной химии, которая может повредить поверхности. Вместо этого, попробуйте старые способы, которые испробовали наши предки.

Читайте также: Как уменьшить количество уборок на кухне

Мыльный раствор. Добавьте в теплую воду немного жидкого мыла, чтобы образовалась пена. Смочите в этом растворе губку и очистите поверхность от жира, после чего протрите насухо.

Раствор соды. Растворите соду в теплой воде и используйте щетку для чистки мебели, а затем протрите все чистой влажной тряпкой.

Уксусный раствор. Смочите бумажное полотенце в разведенном уксусе и протрите им жирные пятна. Оставьте на 15 минут, чтобы уксус подействовал, а затем протрите поверхность губкой, смоченной в теплой воде.

Эти методы не только эффективны и легкодоступны, но и не требуют много времени для уборки.

Ранее мы рассказывали о четырех простых советах, как поддерживать чистоту на кухне.

Хотите получать самые актуальные новости о войне и событиях в Украине - подписывайтесь на наш Telegram-канал!