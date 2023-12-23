Не давите на себя: Психологиня ответила, что делать, если нет новогоднего настроения

Психотерапевт Ольга Голубицкая рассказала, как сохранить праздничное настроение во время войны, какие подарки дарить близким и как поддержать военных.

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По словам Ольги Голубицкой в интервью УНИАН, нет однозначного ответа на этот вопрос. Если человек нуждается в праздновании, то он имеет право это делать. Однако важно учитывать потребности других людей, которые могут быть травмированы войной. Также нужно соблюдать осторожность с громкими звуками и русской музыкой, которые могут вызвать негативные эмоции.

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Следует ли делать акцент на Рождестве, а не на Новом году?

Это зависит от семейных традиций и личных предпочтений. Если кто-то из членов семьи чувствует, что ему важнее праздновать само Рождество, это нужно учитывать. Однако не стоит искусственно отказываться от празднования Нового года, если это доставляет радость.

Как создать праздничное настроение?

Для этого можно украсить дом, приготовить вкусные блюда, пообщаться с друзьями и близкими. Также важно не забывать о себе и своих потребностях. Если вы чувствуете, что вам нужно отдохнуть, не стесняйтесь это делать.

Какие подарки будут уместны?

Лучшие подарки – это те, которые человек хочет получить. Если вы не знаете, что подарить, то можно спросить у человека напрямую. Также можно подарить нечто практичное, что может пригодиться в условиях войны. К примеру, это может быть павербанк, фонарик, зарядная станция или свечи.

Как приветствовать военных?

Лучший способ поддержать военных – это показать им, что вы их любите и ждете возвращения. Можно написать письмо, отправить фото или видео или просто позвонить и поговорить. Также можно отправить военному подарок, например, теплые вещи, еду или сувенир.

Вот несколько конкретных советов, которые помогут вам сохранить праздничное настроение в условиях войны:

Не отказывайтесь от празднования, если вам этого хочется.

Учитывайте потребности других людей, которые могут быть травмированы войной.

Не забывайте о себе и своих потребностях.

Создайте праздничную атмосферу дома.

Подарите близким подарки, которые они хотят получить.

Отправьте письмо или подарок военным, чтобы поддержать их.

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