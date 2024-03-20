Не горчат и быстро растут: назван лучший сорт кабачков на 2024 год в Украине
Кто не любит вкусные кабачки? Этот овощ не только вкусен, но и очень полезен. А еще его легко выращивать даже на небольшом участке.
Чем кустовые кабачки отличаются от обычных? Их главное преимущество в том, что они не занимают много места, ведь не плетутся, а растут компактными кустиками, пишет ТСН.
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Какие же сорта кустовых кабачков лучше?
1. "Ролик"
- Очень рано: плоды можно собирать уже через 28-34 дня после всходов.
- Устойчив к холоду, поэтому подходит для северных регионов.
- Имеет гладкую белую кожуру, зеленую сочную мякоть.
- Вкусный и универсальный в использовании: можно есть свежим, солить, мариновать, готовить икру.
- Неприхотлив к почве, устойчив к непогоде.
- Самоопыляющийся, не нуждающийся в насекомых для завязи плодов.
- С 1 кв. м можно получить 8-9 кг кабачков.
2. "Грибовский 37"
- Ранний: плоды созревают через 40-45 дней.
- Плоды темно-зеленые, с белыми пятнышками, длиной 15-20 см.
- Мякоть нежная, сочная, без горечи.
- Устойчив к болезням.
- Высокая урожайность: до 10 кг. с 1 кв. м.
3. "Конфетка"
- Ранний: плоды созревают через 40-45 дней.
- Цилиндрические кабачки с желтой шкуркой и нежной кремовой мякотью.
- Вкусные и ароматные, безупречные для салатов.
- Устойчив к болезням.
- Высокая урожайность: до 8 кг. с 1 кв. м.
Советы:
- Высаживайте кабачки на солнечном участке с плодородной почвой.
- Регулярно поливайте, но не переувлажняйте.
- Подкармливайте 2-3 раза в сезон.
- Собирайте плоды молодыми, когда их кожура еще мягкая.
Это всего несколько популярных сортов кустовых кабачков. Выбор зависит от ваших предпочтений, климата и целей выращивания.
Напомним, мы уже писали, как вырастить кабачки в горшках.
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