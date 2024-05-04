Не грешите в этот светлый праздник: чего категорически нельзя делать на Пасху

В воскресенье, 5 мая 2024 года, христиане восточного обряда будут отмечать светлый праздник Пасхи. Существует ряд традиционных строгих запретов, которые касаются определенных видов деятельности в этот день.

Команда UAportal совместно с изданием "Апостроф", рассказывает, что нельзя делать в великий праздник Воскресения Христова.

Строгие запреты на Пасху

Пасха отмечается множеством замечательных традиций: выпеканием куличей, покраской пасхальных яиц, освящением пасхальных корзин в храме. Также этот день сопровождается рядом ограничений по определенным видам деятельности и поведения.

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Традиционно, в день Воскресения Христова, не принято:

задерживаться утром надолго в постели, проявлять ленивость;

злословить, ссориться, распространять слухи;

заниматься работой или хозяйством;

работать на огороде;

выбрасывать мусор после заката;

стричь или красить волосы;

проводить свадебные церемонии;

посещать могилы, поминать умерших.

В современном мире многие из этих запретов игнорируются, иногда их невозможно соблюсти, как, например, в случае с работой. Церковь также относится с пониманием и не запрещает пребывания на работе тем, кто не может устроить себе выходной в этот день.

Не стоит злословить, ссориться и относиться к другим со злом.

Также запрещено выбрасывать освященные в храме предметы или продукты. Рекомендуется либо уничтожить их путём сжигания, либо закопать их в землю.

Напомним, ранее мы рассказывали, что нужно первым съесть на Пасху.

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