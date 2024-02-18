Не хуже чем в машинке: Как правильно стирать носки вручную
Стирка носков вручную может быть лучшим выбором, чем использование стиральной машины, где иногда возникает трудновыводимый неприятный запах.
Этот метод также полезен, если у вас ограничен доступ к стиральному оборудованию или вы хотите бережно относиться к своим вещам. Следуя этим советам с сайта "Телеграф", вы сможете легко и эффективно стирать носки вручную.
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Подготовка:
- Наполните небольшое ведро или раковину теплой водой.
- Добавьте небольшое количество мягкого моющего средства или намыльте в руках кусок мыла, если не знаете, чем стирать носки.
Стирка:
- Поместите носки в воду и сожмите их, чтобы они полностью промокли.
- Потрите носки друг о друга, делая акцент на пятках и подошвах, где обычно больше грязи.
- Оставьте носки в воде на время, чтобы моющее средство успел растворить загрязнение.
Прополаскивание:
- Тщательно промойте носки в чистой проточной воде, чтобы удалить все моющее средство.
- Повторите промывание, если это необходимо.
Выжим и сушка:
- Осторожно выжмите лишнюю воду, не скручивая носки слишком сильно.
- Развесьте носки на батарее или разложите на ровной поверхности на махровом полотенце, чтобы они высохли естественным образом.
Секретный лайфхак:
- Натяните носки на руки, как перчатки.
- Смочите носки, намыльте руки и трите их друг о друга, как будто моете руки, захватывая внутреннюю и внешнюю часть.
- Прополощите носки под проточной водой.
- Нанесите моющее средство на пятки и пальцы, потрите и снова прополощите.
- Выверните носки наизнанку и повторите процедуру, чтобы удалить весь пот.
Этот метод гарантирует тщательную очистку носков, а также поможет им дольше оставаться свежими.
Помните:
- Не используйте слишком много моющего средства, ведь его будет сложно выполоскать.
- Не выкручивайте носки слишком сильно, чтобы не повредить их.
- Сушите носки в хорошо проветриваемом месте.
Раньше мы писали о режиме стиральной машинки, который лучше не использовать, чтобы вещи не оставались грязными после стирки.
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