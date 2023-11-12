Не хуже квашеной капусты: Как приготовить моченые яблоки

Долго сохраняется и вкусно смакует – так можно охарактеризовать моченые яблоки, которые легко приготовить в домашних условиях. Эта заготовка не только поражает длительным сроком хранения, но и привносит уникальный вкус и пользу организму.

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Чтобы начать процесс приготовления квашеных яблок, вам понадобится бочка и фрукты. Сначала уложите яблоки в бочку, а сверху присыпьте сухой горчицей и солью – все ингредиенты берутся на глаза, в зависимости от количества плодов, пишет pixelinform.

В отдельной емкости, наполненной горячей водой, растворите мед. Используйте медовую воду, чтобы залить яблоки. Затем закройте бочку крышкой и оставьте в течение месяца.

По этому рецепту моченые яблоки могут спокойно пролежать до полугода, а если хранить в холодильнике, то заготовка сохранит свои вкусовые качества в течение года. Пусть зима доставляет вам радость с вкусными и полезными летними мочеными яблоками.

Напомним, мы уже писали, как приготовить идеальную квашеную капусту.

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