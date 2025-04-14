Не хватит ведер для сбора урожая: как правильно сеять редис

Редис – один из первых овощей, который высевают весной. Чтобы получить хороший урожай, важно правильно определить время посева, ориентируясь не только на календарь, но и погодные условия. Также многие огородники учитывают благоприятные даты по лунному календарю.

Рассказываем, когда сеять редис в апреле 2025 года и как это правильно сделать. Об этом пишет Униан.

Когда сеять редис в открытую почву: ориентируемся на погоду

Посев редиса обычно начинают в конце марта и продолжают в апреле. Однако весна бывает переменчивой, и возвращение холодов – не редкость. Несмотря на то, что редис способен выдержать до -4°C, при низких температурах его сходство ухудшается. Первый признак, что уже можно сеять - земля на грядке стала рыхлой и легко разрыхляется. Идеальная температура почвы для посева – не ниже +2°C, а воздух – стабильно в пределах +15…+20°C.

Читайте также: 10 простых советов для начинающих в огородничестве: как создать собственный органический сад

Для лучшего результата следует выбирать раннеспелые сорта, ведь они более устойчивы к заморозкам и менее склонны к стрелкованию. Чтобы ускорить всходы, семена можно предварительно прорастить, завернув во влажную салфетку на 2–3 дня.

Благоприятные дни для посева редиса в апреле 2025 года по лунному календарю

Городники, которые следят за фазами Луны, знают: лучшее время для высева корнеплодов — когда Луна в знаках Тельца, Девы или Козерога. В апреле в эти дни будут 18 (после 17:00), 19, 20, а также 28 и 29 (до 09:30).

Как правильно высевать редис в открытый грунт

Грядка для редиса должна быть питательной, хорошо разрыхленной, без сорняков и камней. Перед посевом землю желательно полить горячей водой – это поможет ее увлажнить и немного прогреть. Борозды делают глубиной около 3 см, с расстоянием между ними 10-12 см. Семена высевают через каждые 5 см, присыпают землей и покрывают агроволокном или другим покровным материалом.

В процессе роста всходы, если нужно, прореживают, оставляя расстояние примерно 5 см между растениями. Поливать редис лучше утром и вечером, особенно в сухую погоду. Нехватка влаги приводит к горечи, дряблости корнеплодов и трещинам на них.

Правильно выбранное время посева и минимальные усилия по уходу — и вкусная, сочная редис уже скоро появится на столе.

Напомним, мы уже писали, как быстро посеять укроп.

Хотите получать самые актуальные новости о войне и событиях в Украине – подписывайтесь на наш Telegram-канал!