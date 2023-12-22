Не на Рождество: когда родился Иисус Христос

Сегодня миллионы людей во всем мире празднуют Рождество Христово, которое отмечается 25 декабря. Однако большинство ученых соглашаются, что Иисус не родился в этот день и даже не в первом году нашей эры.

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Традиция отмечать Рождество 25 декабря берет свое начало в Римско-католической церкви в 4 веке. Церковь выбрала этот день, поскольку он совпадает с зимним солнцестоянием и Сатурналиями, праздником, посвященным римскому божеству Сатурна, пишет Live Science.

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Однако никто точно не знает, когда родился Иисус. Некоторые ученые считают, что он родился между 6 и 4 годами до нашей эры, частично основываясь на библейской истории о царе Ироде Великом. Пытаясь убить Иисуса, король якобы приказал убить всех младенцев мужского пола в возрасте до 2 лет, живших в окрестностях Вифлеема, событие, известное как резня невинных. Это произошло незадолго до смерти самого Ирода, дата, которая до сих пор противоречива.

Большинство ученых, в частности, Питер Ричардсон и Эми Мари Фишер, придерживаются даты, которую использовали римские историки, считавшие, что Ирод умер в 4 году до нашей эры. Однако историки расходятся во мнениях относительно фактического года смерти Ирода, и многие утверждают, что массовое детоубийство — не более чем легенда.

Другие ученые пытались соотнести "Вифлеемскую звезду", якобы предвещавшую рождение Иисуса, с реальными астрономическими событиями, чтобы точно определить год его рождения. К примеру, астроном Колин Хамфрис предположил, что легендарная звезда на самом деле была медленно движущейся кометой, которую китайские наблюдатели зафиксировали в 5 году до нашей эры. Однако теория Хамфриса была опровергнута.

Луна рождения Иисуса также была предметом дискуссий. Одна теория предполагала, что Вифлеемская звезда могла быть Венерой и Юпитером, которые сошлись вместе, чтобы образовать яркий свет на небе, редкое событие в июне 2 года до нашей эры. Другой возможностью является схожее соединение Сатурна с Юпитером, которое произошло в октябре 7 года до нашей эры.

Также существует предположение, что Иисус был весенним ребенком. Историк Игнасио Л. Гетц предполагает, что Иисус мог родиться "поздней весной того года, потому что беременность началась осенью после сбора урожая и было достаточно денег на свадебный пир".

Итак, точная дата рождения Иисуса Христа до сих пор остается загадкой. Однако, несмотря на это, миллионы людей во всем мире продолжают отмечать Рождество 25 декабря как день рождения Спасителя.

Напомним, в Иерусалиме нашли древнее место в возрасте 2000 лет, где, согласно библейским записям, Иисус исцелил слепого.

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