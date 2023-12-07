Не называйте их 'бабушками': как на украинском правильно обращаться к матери родителей

Многие украинцы ошибочно в разговорном языке употребляют слово "бабушка". Но не все догадываются, что такое слово действительно суржиком.

Видео дня

Именно в русском языке используется вариант "бабушка". На украинском языке правильно говорить "бабуся".

Как отмечается в Академическом толковом словаре (СУМ), слово "бабуся" является ласковым к слову "баба", которое означает "мать отца или матери; старая возрастом женщина".

Читайте также: Как правильно перевести "кладбище" на украинский: откажитесь от суржика

В словаре также приводятся еще два варианта, как можно перевести слово "бабушка" на украинский язык: "бабця" и "бабуня".

Напомним, языковед Александр Авраменко объяснил, как сказать на украинском "квартира со всеми удобствами".

Хотите получать самые актуальные новости о войне и событиях в Украине – подписывайтесь на наш Телеграмм-канал !