Не нужно тратить деньги на дорогую химию: домашний метод очистки сковородок от нагара
Мыть сковороду или противень после приготовления пищи – не самое приятное занятие. Устаревший жир, пригоревшая еда и нагар могут испортить даже самый маникюр. Однако не торопитесь покупать дорогостоящие химические средства! Опытные хозяйки знают, как очистить посуду до блеска с помощью простых ингредиентов, всегда под рукой.
- Уксус 99% и сода:
- Этот универсальный тандем прекрасно подходит для чистки эмалированной, металлической, антипригарной и алюминиевой посуды.
- Заполните раковину водой, добавьте 150 мл уксуса и полстакана соды, хорошо размешайте.
- Окуньте грязную посуду в раствор на 40 минут.
- Остатки грязи легко снимутся губкой, а посуда будет сиять чистотой.
- Сода и перекись водорода:
- Эта смесь эффективна для стальной, эмалированной и алюминиевой посуды.
- Сделайте пасту из соды и перекиси водорода.
- Нанесите пасту на загрязненные места или всю посуду.
- Оставьте на 1 час, затем протрите губкой и тщательно вымойте посуду.
- Уксус и лимонный сок:
- Идеальное средство для антипригарной, металлической, алюминиевой и эмалированной посуды.
- Смешайте уксус и лимонный сок в равных пропорциях.
- Разделайте грязные места смесью.
- Через 5 минут легко счистите грязь губкой, а посуда будет сиять как новая.
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- Соляной скраб:
- Безопасный способ для алюминиевой и металлической посуды.
- Намочите посуду в мыльной воде.
- Посыпьте грязные места крупной каменной солью.
- Протрите губкой и промойте водой.
Помните:
- Не используйте соль антипригарного покрытия, чтобы не повредить его.
- Перед использованием любого из этих методов проверьте его на небольшом участке посуды.
- Всегда используйте губки и другие чистящие инструменты, которые не царапают поверхность.
- Регулярно чистите посуду, чтобы предотвратить накопление жира и нагара.
Напомним, мы уже писали, как легко отмыть нагар.
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