rus
Українська
Лайфхаки

Не нужно тратить деньги на дорогую химию: домашний метод очистки сковородок от нагара

Цихоцкая Мария

Не нужно тратить деньги на дорогую химию: домашний метод очистки сковородок от нагара

Мыть сковороду или противень после приготовления пищи – не самое приятное занятие. Устаревший жир, пригоревшая еда и нагар могут испортить даже самый маникюр. Однако не торопитесь покупать дорогостоящие химические средства! Опытные хозяйки знают, как очистить посуду до блеска с помощью простых ингредиентов, всегда под рукой.

  1. Уксус 99% и сода:
  • Этот универсальный тандем прекрасно подходит для чистки эмалированной, металлической, антипригарной и алюминиевой посуды.
  • Заполните раковину водой, добавьте 150 мл уксуса и полстакана соды, хорошо размешайте.
  • Окуньте грязную посуду в раствор на 40 минут.
  • Остатки грязи легко снимутся губкой, а посуда будет сиять чистотой.
  1. Сода и перекись водорода:
  • Эта смесь эффективна для стальной, эмалированной и алюминиевой посуды.
  • Сделайте пасту из соды и перекиси водорода.
  • Нанесите пасту на загрязненные места или всю посуду.
  • Оставьте на 1 час, затем протрите губкой и тщательно вымойте посуду.
  1. Уксус и лимонный сок:
  • Идеальное средство для антипригарной, металлической, алюминиевой и эмалированной посуды.
  • Смешайте уксус и лимонный сок в равных пропорциях.
  • Разделайте грязные места смесью.
  • Через 5 минут легко счистите грязь губкой, а посуда будет сиять как новая.

Читайте также: Как жарить пищу, чтобы она не прилипала к сковородке

  1. Соляной скраб:
  • Безопасный способ для алюминиевой и металлической посуды.
  • Намочите посуду в мыльной воде.
  • Посыпьте грязные места крупной каменной солью.
  • Протрите губкой и промойте водой.

Помните:

  • Не используйте соль антипригарного покрытия, чтобы не повредить его.
  • Перед использованием любого из этих методов проверьте его на небольшом участке посуды.
  • Всегда используйте губки и другие чистящие инструменты, которые не царапают поверхность.
  • Регулярно чистите посуду, чтобы предотвратить накопление жира и нагара.

Напомним, мы уже писали, как легко отмыть нагар.

Хотите получать самые актуальные новости о войне и событиях в Украине – подписывайтесь на наш Telegram-канал !

Лайфхаки