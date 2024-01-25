Не обязательно бежать в магазин: как приготовить сухой шампунь дома

Иногда бывает, что нужно быстро привести себя в порядок, но умываться нет возможности. В таких случаях на помощь может прийти сухой шампунь.

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Он быстро впитывает излишки кожного сала и освежает прическу. Об этом пишет Hairstore.

Состав сухого шампуня прост: картофельный или кукурузный крахмал, обладающий абсорбирующими свойствами. Чтобы приготовить средство, нужно просто втереть небольшое количество крахмала в голову. Важно, чтобы волосы и кожа были сухими.

Оставьте крахмал на голове на минуту, а затем осторожно удалите остатки с помощью гребешка. Если не удалить средство, оно оставит видимый след на волосах, особенно на темных. Поэтому лучше не использовать сухой шампунь в преддверии важных событий.

Чтобы сделать от крахмала менее заметным, можно добавить к нему корицу или какао. Также можно использовать специальный сухой шампунь, выпускаемый в разных оттенках, чтобы подобрать его под цвет волос.

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Советы по использованию сухого шампуня

Наносите средство на сухие волосы.

Не переусердствуйте с количеством крахмала, чтобы не оставлять белых следов.

Тщательно удалите остатки средства с помощью гребешка.

Благодаря сухому шампуню вы всегда сможете выглядеть свежо и ухоженно, даже если нет возможности помыть голову.

Напомним, мы уже писали,что добавить в шампунь, чтобы улучшить состояние волос.

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