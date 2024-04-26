Не обязательно бежать в салон: как сделать мелирование дома
Стильная прическа – это залог уверенности в себе. А ухоженные и модные волосы – важная часть имиджа. Не всегда есть время и возможность посещать салон красоты, ведь многие процедуры можно сделать и дома.
Мелирование – это отличный способ освежить прическу и придать ей объем. Многие женщины думают, что сделать мелирование дома самостоятельно – это сложно и рискованно. Однако стилист Стелла Чини раскрыла секрет невероятно простого и быстрого способа сделать мелирование всего за 5 минут!
Что вам понадобится:
- Краска для волос
- Расческа для мелирования
Важно:
- Для мелирования не подходит расческа с натуральными щетинками, ведь она может путать волосы.
- Выбирайте краску, которая на несколько тонов отличается от вашего природного цвета волос, чтобы получить максимально натуральный эффект.
Инструкция:
- Подготовьте краску: Смешайте все необходимые компоненты краски в соответствии с инструкцией.
- Нанесите краску на расческу: Используйте кисточку для покраски или даже зубную щетку, чтобы равномерно распределить краску на зубчиках расчески.
- Расчешите волосы: Хорошо расчешите волосы, чтобы они были гладкими и без колтунов.
- Нанесите мелирование: Проводите расческой с краской по прядям волос. Не расчесывайте волосы слишком интенсивно, чтобы не окрасить все волосы.
- Обработайте все волосы: Для удобства разделите волосы на горизонтальные проборы и обрабатывайте пряди краской, начиная с затылка и двигаясь к верхушке.
- Выдержите краску: Оставьте краску на волосах на время, указанное в инструкции.
- Смойте краску: Тщательно промойте волосы шампунем.
- Присмотрите за волосами: Нанесите маску и кондиционер, чтобы волосы были блестящими и здоровыми.
Советы:
- Для более контрастного мелирования можно использовать фольгу.
- Перед покраской нанесите на кожу вдоль линии роста волос жирный крем, чтобы защитить ее от краски.
- Если вы не уверены в своих силах, впервые лучше обратиться к профессиональному парикмахеру.
С помощью этого простого способа вы сможете без проблем произвести мелирование дома и сэкономить время и деньги. Не бойтесь экспериментировать и создавать новые образы!
Напомним, мы уже писали о неприхотливых в уходе прически, которые могут скрыть признаки редких волос.
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