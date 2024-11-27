Не одевайте это в новогоднюю ночь: главные антитренды праздничного образа-2025

Грядет Новый год, и каждый стремится выглядеть стильно и празднично. Однако есть определенные модные тенденции, которые следует избегать, чтобы не испортить праздничный образ. Об этом пишет Новости. Live.

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Что лучше оставить дома

Чрезмерный блеск: пайетки всегда ассоциируются с новогодней ночью, но в этом году важно соблюдать чувство меры: полностью покрытая пайетками одежда выглядит перегруженной. Вместо этого следует выбирать вещи с минимальным блеском, который придаст элегантности. Агрессивные принты: животные принты, особенно леопардовые, могут выглядеть слишком эпатажно для праздничной атмосферы: стилисты рекомендуют остановиться на однотонных вещах насыщенных цветов, которые подчеркнут вашу индивидуальность. Громоздкие украшения: массивные серьги и бусы уже не в тренде. Они делают образ трудным и громоздким. Вместо этого стоит остановиться на деликатных, минималистических украшениях, которые elegantly дополнят праздничный look. Неоновые цвета: яркие кислотные оттенки, популярные в 2000-х, в этом году утратили актуальность. Стилисты советуют сделать ставку на мягкие пастельные тона, создающие атмосферу уюта и праздничности. Пышные декоративные элементы: большие пуховые или перьевые вставки могут создать ощущение театральности. Современный тренд – тонкая вуаль, нежное кружево или полупрозрачные вставки, придающие образу утонченности.

Главное – чувствовать себя красиво и празднично. Следуя этим несложным рекомендациям, вы обязательно создадите безупречный образ для встречи Нового года.

Пусть ваш look будет таким же ярким, как и праздничная ночь!

Напомним, какие блюда должны быть на столе в новогоднюю ночь, чтобы целый год вас сопровождала удача.

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