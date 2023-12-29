Не платьем одним: варианты стильных образов на Новый год

Традиционно Новый год ассоциируется с праздничными платьями. Однако в последнее время все большую популярность набирают альтернативные варианты наряда для встречи Нового года. Модные бренды предлагают широкий выбор одежды, позволяющих создать стильный и оригинальный образ.

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Об этом пишет Радиотрек.

Вышиванки

Вышиванка – это не только национальная одежда, но и стильный тренд, который можно использовать для создания праздничного образа. Нестандартные минималистичные вышиванки в нежных цветах станут отличным дополнением к вечернему наряду.

Комбинезоны

Комбинезон – это еще один модный тренд, который подходит для встречи Нового года. Он может быть как классическим, так и современным. Дизайнеры представили черные и красные комбинезоны с блестками, модными ныне бантами, корсетами.

Костюмы

Костюм – это удобный и стильный вариант для встречи Нового года. Он может быть как официальным, так и обыденным. Лаконичный костюм, состоящий из изысканного жакета и брюк, подойдет для любого случая.

Пижамы

Если вы собираетесь встретить Новый год дома, можете надеть на праздничное застолье стильную пижаму. Такая одежда подойдет и для пижамной вечеринки в честь Нового года. А если добавить эффектную сумочку и обувь, то такой образ можно будет смело носить и на улице.

Напомним, мы уже писали, как создать идеальный образ для первого свидания.

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