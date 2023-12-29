Не 'переслідую': Языковед объяснил, как по-украински перевести 'преследую цель'

Многие не знают, как правильно перевести русское выражение "преследовать цель" на украинский. Нередко можно услышать дословный перевод.

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Однако языковед Александр Авраменко объяснил, что это ошибка. Об этом он рассказал для "Сніданку з 1+1".

"Сегодня будем бороться с суржиком. Вот очень часто можно услышать "я переслідую ціль" или "ми переслідуємо мету". Друзья, преследовать можно преступника или дичь на охоте, но только не цель", – отметил Авраменко.

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Языковед указал, что "преследовать цель" на украинском будет: "мати на меті", "мати за мету", или же "ставити собі за мету".

"Например, я, Александр Авраменко, ставлю своей целью раскрывать секреты украинского языка украинцам. Но тех, кто не учит языку, преследовать не собираюсь", – подытожил Авраменко.

Напомним, языковед Александр Авраменко объяснил, как сказать на украинском "квартира со всеми удобствами".

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