Не придется покупать: как просто вырастить голубику в своем саду

Многие вкусные ягоды, ранее встречавшиеся исключительно в лесах, теперь можно найти в любом саду. И среди них – голубика. Добавив ее в ваш сад, вы получите вкусные ягоды, обладающие целебными свойствами. Однако перед тем как приступить к выращиванию, важно знать некоторые правила и советы.

Как сообщает Agrarii-razom, прежде чем выбирать сорт для вашего сада, учтите такие факторы, как климат и почвенные условия вашего региона. Лучше выбрать сорт, который подходит для вашего климата и может вырастить здоровые плоды.

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Место для высадки должно быть хорошо освещено солнцем в течение дня, поскольку голубика любит солнечные условия. При этом важно, чтобы почва была хорошо дренирована, поскольку голубика не переносит застоя воды.

Перед посадкой голубики важно подготовить почву. Он должен быть хорошо раскислен с равным уровнем pH, составляющим примерно 3,5-4,5. Вы можете достичь этого, добавив органические удобрения или компост.

Саженцы голубики лучше высаживать в раннюю весеннюю или позднюю осеннюю пору. При высадке следует оставить расстояние примерно 1-1,2 метра между кустами для обеспечения свободного роста.

После высадки голубику нужно регулярно поливать, особенно в первый год. Она требует много воды для развития корневой системы. До этого времени следует также внести удобрения, богатые фосфором, калием и магнием, чтобы способствовать здоровому росту и развитию.

Мульчирование поможет сохранить влажную почву и избавит вас от сорняков. Также следует регулярно обрезать кусты для поддержания их формы и содействия урожаю.

Уход за кустами голубики:

Полив: голубика нуждается в регулярном поливе, особенно в первый год после посадки.

Мульчирование: мульчирование почвы опилками поможет сохранить влагу, подавить сорняки и подкислить почву.

Подкормка: голубику нужно подкармливать специальными удобрениями для ягодных культур.

Обрезка: голубику нужно обрезать ежегодно, удаляя старые и поврежденные побеги.

Защита от вредителей и болезней:

Голубика устойчива к вредителям и болезням, но иногда может повреждаться птицами. Для защиты от птиц можно использовать сетки или другие заграждения.

Уборка: ягоды голубики созревают в июле-августе. Собирайте ягоды вручную, когда они полностью созреют.

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