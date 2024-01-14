Не придется покупать: как сделать твердый сыр дома, самый простой рецепт

Творог – универсальный продукт, который можно использовать в различных блюдах, от закусок до десертов. Однако не всегда удается найти в магазине качественный сыр, соответствующий нашим вкусам. Да и цена на этот продукт достаточно высока.

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Пригребать твердый сыр дома довольно просто. Такой продукт имеет ряд преимуществ – производя сыр самостоятельно можете быть уверены, что он не содержит вредных добавок и консервантов. Домашний сыр обладает более насыщенным и изысканным вкусом, чем магазинный.

А изготовление творога в домашних условиях обходится гораздо дешевле, чем покупка его в магазине. Простым рецептом изготовления вкусного творога поделилось издание "Їсти".

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Все, что нужно, это килограмм домашнего кисломолочного сыра, чайная ложка соды, чайная ложка соли, яйцо и 100 граммов масла.

Как приготовить творог с дырочками?

Сыр нужно залить молоком и поставить на маленький огонь и варить, пока он не станет вязким. Затем сыр нужно сцедить через марлю и хорошо отжать.

Добавьте в творог яйцо, масло, соду, соль. Все тщательно перемешайте. Получившуюся массу надо варить на маленьком огне около 10 минут, пока она не станет похожей на расплавленный твердый сыр.

"Чем дольше варить, тем твердее сыр будет", – говорят кулинары.

Затем творожную массу нужно вылить в форму, застеленную пергаментной бумагой, и охладить.

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