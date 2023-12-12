Не просто запеканка: Как приготовить изысканный гратен для новогоднего стола

К праздникам многих интересует вопрос, что приготовить на основной стол, особенно по горячим блюдам. Порадуйте гостей и родных лучшими блюдами.

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Вместо того чтобы ломать голову и часами стоять у плиты, рекомендуем попробовать идеальный рецепт картофельного гратена с классическим сливочным соусом бешамель. Рецептом поделилась блогерша в TikTok.

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Ингредиенты:

Картофель – 1 кг

Молоко – 200 мл

Сливки 30% – 200 мл

Сливочное масло – 50 г

Мука пшеничная – 30 г

Чеснок – 1 зубчик

Мускатный орех – щепотка

Приготовление:

Нарежьте картофель тонкими ломтиками, оставляя кожуру. Перед этим хорошо промойте ее.

Готовим соус бешамель. Растопите сливочное масло в кастрюле на слабом огне, постепенно добавляя муку. Далее добавьте молоко и перемешивайте венчиком, чтобы избежать образования комочков. Далее добавьте сливки. Соус не нуждается в закипании. Приправьте мускатным орехом и добавьте чеснок, раздавив его с помощью чеснока.

Укладывайте нарезанный картофель в два слоя, каждый слой посыпьте сыром и полейте соусом бешамель. Запекайте в духовке в течение 50 минут при температуре 170 градусов до получения золотистой корочки.

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