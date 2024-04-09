Не рискуйте своим пылесосом: какой мусор категорически нельзя собирать

Уборка дома включает использование различных инструментов – и пылесос не является исключением. Он эффективно помогает устранить пыль, мелкие остатки пищи и другую накопившуюся грязь.

Тем не менее существует список вещей, которые запрещено убирать с помощью пылесоса. Команда UAportal рассказывает, какой мусор нельзя собирать прибором, чтобы не вывести его из строя.

Что нельзя засасывать пылесосом

Осколки стекла. Не стоит собирать пылесосом фрагменты стекла, ведь это может оказаться не таким безопасным, как кажется. Используя прибор с контейнером для сбора пыли, существует опасность повреждения его внутренней части, что может привести к формированию дыр, которые позволят посторонним предметам попасть внутрь. Это может привести к сбою в работе электроники и в худшем случае, сломать двигатель. Если у пылесоса нет мешка для сбора пыли, возможно повреждение шланга, блок фильтра или самого контейнера. Поэтому, собирать стеклянные осколки лучше вручную, используя метлу и совок.

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Земля для домашних растений. Микроорганизмы в почве могут активно размножаться в мешке пылесоса, а влага вызывает риск развития плесени.

Жидкости. Пылесосы, которые не предназначены для влажной уборки, не могут эффективно справиться с жидкостями, что может привести к снижению мощности всасывания и появлению неприятного запаха.

Волосы. Хотя несколько волосинок не навредят, но их избыток может заблокировать фильтр и снизить эффективность прибора.

Косметика. Мелкий порошок из косметических средств может засорять щетку пылесоса, а затем загрязнить обивку дивана или другие поверхности.

Мука и песок. Эти сыпучие материалы быстро забивают пылесборник, поэтому после их пылесошения нужно заменить мешок или очистить контейнер электроприбора.

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