Не сажайте их в саду: 4 растения, которые чаще всего болеют и заражают соседей

Создание красивого сада, который будет радовать вас на протяжении многих лет, требует тщательной планировки. Важно не только выбирать растения, которые вам нравятся, но и учитывать их потребности и устойчивость к болезням.

Существуют некоторые цветы, которые, хотя и красивые, но требуют много внимания и ухода, или подвержены распространенным заболеваниям. Об этом пишет zaxid.net.

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Вот несколько из них, которые лучше не сажать в своем саду:

1. Козья ива:

Это растение часто болеет ржавчиной - грибковое заболевание, проявляющееся ржавым налетом на листьях.

Лечение козьей ивы может потребовать много времени и усилий.

2. Мальва:

Грибковое заболевание мальвы (ржавчина) не вредит соседним растениям, но отрицательно влияет на рост и развитие самой мальвы.

Вместо обильного цветения вы можете получить только проблемы.

3. Флоксы:

Эти популярные и красивые цветы часто поражаются мучнистой росой.

Для постоянного цветения и хорошего вида флоксы нуждаются в регулярном уходе и обработке.

4. Можжевельник:

Можжевельник также подвержен ржавчине, которая тяжело поддается лечению.

Это заболевание может распространяться на другие растения, например груши, яблони и рябину.

Споры ржавчины способны разлетаться на расстояние до 100 метров, поэтому даже можжевельник на соседнем участке может представлять угрозу для вашего сада.

5. Конский каштан:

Это растение отлично подходит для южных регионов, но не рекомендуется для выращивания в средней полосе.

В прохладном и влажном климате конский каштан часто поражается разными грибковыми заболеваниями, в частности ржавчиной.

Лечение этих заболеваний может быть сложным и нуждаться в регулярных обработках в течение всего сезона.

Перед тем, как сажать любые цветы в своем саду, важно провести исследования и выбрать подходящие для вашего климата и условия. Также важно обеспечить растениям надлежащий уход, чтобы они могли расти здоровыми и красивыми.

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