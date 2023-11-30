Не спешите выбрасывать: хозяйки назвали 5 полезных применений тыквенной кожицы
Вы выбрасываете кожуру тыквы в помойку? Остановитесь, поскольку она может оказаться весьма полезной на кухне. Рассмотрим, что именно можно сделать из тыквенной шкурки.
Об этом пишет Shuba.
Владельцы личного подворья могут отправить кожицы тыквы в яму для компостирования и получить органические удобрения совершенно бесплатно. Но если вы живете в квартире, есть следующие способы использования тыквы:
Тыквенный чай
Заварите кожуру тыквы на пару, пока она не станет мягче. Нарежьте тонкой соломкой, разложите на бумаге для выпечки и подсушите в духовке. Затем заваривайте, добавляя корицу и имбирь.
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Соленые тыквенные чипсы
Запеките кожуру в духовке, посолите, добавьте любимые специи и наслаждайтесь хрустящими тыквенными чипсами.
Приправа к супу
Высушите кожуру тыквы в духовке до состояния хрустящих чипсов, измельчите ее и смешайте с солью, луком, чесноком, петрушкой и укропом.
Ешьте с кожурой
Наполните тыкву фаршем и запеките в духовке.
Лакомство для собаки
Запеките кожуру тыквы для своего любимца. Собаки любят тыкву, поэтому такое лакомство придется ему по вкусу.
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