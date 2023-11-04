Не спешите выбрасывать: хозяйки посоветовали, что делать с прокисшей квашеной капустой

Если ваша капуста стала кислой, не торопитесь выбрасывать ее. Существует эффективный метод для нейтрализации кислоты в капусте и улучшения ее вкуса, а именно тщательная промывка.

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Об этом пишет УНИАН.

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Чем кислее капуста, тем больше раз ее следует промыть. Для этого лучше всего использовать дуршлаг. Теперь вы знаете, как спасти перекисшую капусту.

Богатый опыт хозяек подтверждает, что кислую капусту можно использовать вместе со свежей для приготовления различных блюд, например солянки. Прежде чем использовать ее, обязательно выдавите рассол и тщательно промойте, а затем храните в герметичном контейнере, лучше стеклянном, залитом кипяченой водой.

Напомним, мы уже писали, что нужно добавить в капусту, чтобы она была хрустящей.

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