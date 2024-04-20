Не спешите выбрасывать: как дать вторую жизнь засохшей косметике

Наверное, каждая из нас сталкивалась с такой неприятностью: в косметичке находится почти полная баночка любимого продукта, срок годности которого еще не истек, но он уже засох и непригоден к использованию. Значит ли это, что с ним придется проститься? Вовсе нет! Есть несколько лайфхаков, которые помогут вам спасти засохшую косметику.

Нагрев

Этот метод, ставший вирусным в TikTok, продемонстрировала блоггерша с ником @ nevaehh._05. Она взяла баночку засохшей помадки для бровей, плотно закрыла ее, поместила в кастрюлю с водой, довела воду до медленного кипения и продержала помадку в кипятке в течение 4 минут. После того, как продукт охладел, он снова стал пластичным и пригодным к использованию.

Масло

Если вы не хотите использовать кипячение, можно попробовать метод с добавлением растительного масла. К засохшему продукту добавьте каплю детского масла, мицеллярной воды или другого увлажняющего масла. Масло растворит засохшую часть продукта и сделает его снова пригодным к использованию.

Вода и ватный диск

Этот метод подходит для сухих теней, румян и пудры. Смочите ватный диск теплой водой, отожмите его, чтобы вода не капала, и приложите к засохшему продукту на несколько минут. Затем возьмите чистый ватный диск и аккуратно разотрите на нем продукт, чтобы распределить влагу. Дайте продукту немного подсохнуть, и он снова будет готов к использованию.

Помните, что эти способы могут не сработать со всеми типами косметики. Если продукт окончательно "омертвел", лучше его выбросить, чтобы не рисковать своим здоровьем.

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