Не спешите выбрасывать: как можно использовать старые пищевые контейнеры в быту

Пластиковые контейнеры – настоящая находка на кухне. Они удобны, практичны и доступны. Со временем они теряют первоначальный вид и становятся непригодными для хранения пищи. Но не торопитесь выбрасывать их! Пластиковым емкостям можно подарить вторую жизнь, превратив в полезные вещи. Об этом пишет Телеграф.

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Яркие подставки под чашки:

Крышки от контейнеров, особенно разноцветные, станут оригинальными подставками под чашки и стаканы. Защищая столешницу от влаги, они добавят веселых красок вашей кухне. А если обнаружить немного фантазии и разукрасить их, то получите эксклюзивные и неповторимые аксессуары.

Органайзер для ванной комнаты:

Пластиковые контейнеры, особенно без крышек, идеально подходят для организации пространства в ванной комнате. В них можно аккуратно разложить ватные диски, палочки, косметику, бритвы и другие мелочи.

Выращивание рассады:

Пластиковые контейнеры – удобный и бюджетный вариант для выращивания рассады. Вы можете сажать в них семена, а затем, когда сеянцы подрастут, пересаживать их в горшки или открытую почву.

Хранение детских игрушек и канцелярии:

Небольшие пластиковые контейнеры пригодятся для хранения мелких детских игрушек, канцелярских принадлежностей, бижутерии или рукодельных материалов. Благодаря прозрачным стенкам вы всегда будете видеть, что находится внутри.

Диспенсер для салфеток:

Из прямоугольного пластикового контейнера легко сделать диспенсер для салфеток. Просто вставьте салфетки внутрь, а в крышке проделайте отверстие, через которое их будет легко доставать.

Это всего несколько идей, как можно повторно использовать пластиковые контейнеры. Проявите немного креативности, и вы сможете найти еще много интересных и практичных способов им дать вторую жизнь.

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