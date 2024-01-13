Не спешите выбрасывать: как сделать вкусный чай из фруктовых обрезков

Шеф-повар Том Хант считает, что травяной чай, приготовленный самостоятельно, вкуснее и полезнее, чем тот, который можно купить в магазине. Он использует для этого самые разные ингредиенты, включая фрукты, цветы, травы и специи.

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Об этом пишет The Guardian.

Основные принципы приготовления травяного чая

Для приготовления ароматного травяного чая можно использовать любые ингредиенты, которые вам нравятся. Однако есть несколько основных принципов, которых следует придерживаться:

Используйте свежие или сушеные ингредиенты высокого качества.

Не перегружайте чайник ингредиентами.

Наслаждайтесь вкусом чая, не добавляя в него сахара или молока.

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Рецепт травяного чая от Тома Ханта

На порцию чая возьмите:

3-6 фруктовых шкурок, сушеных или свежих (яблоко, апельсин, гранат), желательно органических;

¼ чайной ложки сушеных трав или 1 веточку свежих (розмарина, шалфея, чабреца);

1 щепотку специй (корица, гвоздика, ваниль).

Залейте все ингредиенты кружкой кипятка. Если вы желаете чай с мягким вкусом, дайте ему настояться под крышкой 5 минут. Если вы хотите насыщеннее вкус, поставьте смесь на огонь, доведите до кипения, прокипятите 3 минуты и дайте настояться 5 минут под крышкой.

Вот несколько идей для создания собственных комбинаций травяного чая:

Для освежающего чая: лайм, лимон, мята, ромашка.

Для успокаивающего чая: мелисса, фенхель, ромашка, лаванда.

Для тонизирующего чая: имбирь, корица, гвоздика, ваниль.

Напомним, мы уже писали, какой вид чая лучше пить гипертоникам и гипотоникам.

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