Не спешите выбрасывать: как спасти пересоленные котлеты

Ароматные, аппетитные котлеты – всегда уместное блюдо. Однако иногда даже опытный кулинар может столкнуться с неприятной ситуацией: котлеты получились пересоленными. Не торопитесь расстраиваться! Есть много способов, как спасти блюдо. Об этом пишет Телеграф.

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Пароварка:

Вместо сковородки используйте пароварку. Котлеты будут готовиться дольше, но излишняя соль испарится.

Промывка фарша:

Если соли слишком много, промойте фарш. Положите мясо в сито и обдайте кипяченой водой. Помните, что вымываются не только соль, но и другие специи.

Дополнительные ингредиенты:

Прокрутите через мясорубку еще мясо, чтобы разбавить фарш.

Добавьте замоченный в молоке белый хлеб – это нейтрализует соль и сделает котлеты более нежными.

Вместо хлеба можно добавить рис или манку.

Овощи (кабачок, картофель) сделают котлеты пышными и сочными, а также помогут нейтрализовать соль.

Тушение:

Пересоленные котлеты можно протушить в сметане.

Добавьте на сковороду с котлетами картофель, залейте водой и тушите до готовности.

Помните:

Не добавляйте соль в фарш, пока не попробуете его.

Используйте специи и травы, которые помогут сбалансировать вкус.

Не бойтесь экспериментировать!

Благодаря этим простым советам вы сможете спасти пересоленные котлеты и насладиться вкусным и ароматным блюдом.

Напомним, мы уже писали, как спасти пересоленный фарш.

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