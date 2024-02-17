Не спешите выбрасывать: какие полезные вещи для быта можно сделать из старых полотенец
Не спешите выбрасывать старые полотенца! Им можно подарить новую жизнь, сшить полезные для себя и хозяйства вещи, которые прослужат вам еще много лет. Поэтому ТСН предлагает 8 очень крутых идей для старых полотенец.
Спортивные сумки:
- Замените кучу пакетов на экосумки, сшитые из старых полотенец.
- Просто вырежьте нужную форму, сшейте края и пришейте ручки.
Многоразовые салфетки:
- Нарежьте полотенце на квадраты, подшейте края – и у вас получится много салфеток на все случаи жизни.
Коврик для ванной комнаты или туалета:
- Сшейте вместе несколько полотенец, чтобы получить стильный разноцветный коврик.
Косметичка:
- Вырежьте квадрат нужного размера, сшейте края и волейте молнию.
- Такая косметичка станет удобным местом для хранения косметики или лекарства.
Органайзер на кухню или для ванной комнаты:
- Вырежьте карманчики из полотенца, пришейте их в другое полотенце.
- Используйте органайзер для хранения кухонных предметов или средств личной гигиены.
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Домашние тапки:
- Обшейте старые тапочки махровой тканью из полотенца.
- Получите уютную стильную домашнюю обувь.
Мочалка для душа:
- Сшейте мочалку из махрового полотенца и плотной ткани.
- Разместите ручку для удобства использования.
Насадка для швабры:
- Сшейте насадку из полотенца, чтобы не тратиться на покупку новых.
- Измерьте швабру, вырежьте прямоугольник, пришейте пуговицы и сделайте для них отверстия.
Из старых полотенец можно сшить много других полезных вещей, например, игрушки для детей, прихватки, подставки под горячее, салфетки для сервировки стола и т.д.
Напомним, мы уже писали, как правильно складывать и хранить полотенца.
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