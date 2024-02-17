Не спешите выбрасывать: какие полезные вещи для быта можно сделать из старых полотенец

Не спешите выбрасывать старые полотенца! Им можно подарить новую жизнь, сшить полезные для себя и хозяйства вещи, которые прослужат вам еще много лет. Поэтому ТСН предлагает 8 очень крутых идей для старых полотенец.

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Спортивные сумки:

Замените кучу пакетов на экосумки, сшитые из старых полотенец.

Просто вырежьте нужную форму, сшейте края и пришейте ручки.

Многоразовые салфетки:

Нарежьте полотенце на квадраты, подшейте края – и у вас получится много салфеток на все случаи жизни.

Коврик для ванной комнаты или туалета:

Сшейте вместе несколько полотенец, чтобы получить стильный разноцветный коврик.

Косметичка:

Вырежьте квадрат нужного размера, сшейте края и волейте молнию.

Такая косметичка станет удобным местом для хранения косметики или лекарства.

Органайзер на кухню или для ванной комнаты:

Вырежьте карманчики из полотенца, пришейте их в другое полотенце.

Используйте органайзер для хранения кухонных предметов или средств личной гигиены.

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Домашние тапки:

Обшейте старые тапочки махровой тканью из полотенца.

Получите уютную стильную домашнюю обувь.

Мочалка для душа:

Сшейте мочалку из махрового полотенца и плотной ткани.

Разместите ручку для удобства использования.

Насадка для швабры:

Сшейте насадку из полотенца, чтобы не тратиться на покупку новых.

Измерьте швабру, вырежьте прямоугольник, пришейте пуговицы и сделайте для них отверстия.

Из старых полотенец можно сшить много других полезных вещей, например, игрушки для детей, прихватки, подставки под горячее, салфетки для сервировки стола и т.д.

Напомним, мы уже писали, как правильно складывать и хранить полотенца.

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