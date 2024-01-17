Не спешите выбрасывать: можно ли использовать духи по истечении срока годности

Дата выпуска парфюмерии указана на упаковке не для того, чтобы покупатель мог отследить их возраст, а чтобы защитить производителя от претензий в случае неправильного хранения. В таких условиях духи могут испортиться раньше срока годности.

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Об этом пишет Ukr.media.

Как понять, что духи испортились?

Самым заметным признаком порчи духов является изменение аромата. Он становится горьким, напоминает запах старого лекарства. Также испорченные духи могут помутнеть или выпадать в осадок.

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Как хранить духи, чтобы они служили дольше?

Духи нужно хранить в темном, прохладном месте, где нет вибраций. Температура воздуха не должна превышать 25 градусов Цельсия. Избегайте хранения духов в ванной комнате, где они могут подвергаться воздействию влаги и тепла.

Винтажная парфюмерия

Коллекционеры часто сохраняют духи, выпущенные в 1980-х годах и раньше. При правильном хранении они могут сохранять свой аромат в течение многих лет. Однако при покупке винтажной парфюмерии следует учитывать, что некоторые компоненты, которые использовались в старых духах, сейчас запрещены для использования IFRA. Эти вещества могут вызвать аллергию.

Напомним, мы уже писали, как определить качественные духи.

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