Не спешите выбрасывать: яичная скорлупа может стать хорошим удобрением для огорода

Знатоки садоводства понимают ценность яичной скорлупы как удобрения для растений, как в помещении, так и в огороде. Однако простое разбрасывание скорлупы между грядками не приносит желаемого эффекта, ведь для активации ее полезных свойств нужно совершить определенные действия.

Видео дня

Чтобы скорлупа стала эффективным удобрением, необходимо выполнить несколько простых процедур, позволяющих ей отдавать питательные вещества растениям. Об этом сообщает ProstoWay.

Читайте также: Почему не нужно выливать воду из-под яиц

Как сделать удобрение для растений из скорлупы яиц

Для создания кальциевого удобрения возьмите банку объемом в один литр и поместите в нее скорлупу от 10-12 яиц. Добавьте важный компонент – уксус. После этого залейте скорлупу уксусом, плотно закройте банку и оставьте на 2-3 дня для настаивания. Через указанное время у вас будет готовое удобрение, эффективно подпитывающее растения, снабжая их кальцием.

Как использовать это удобрение на огороде

Для подкормки растений раствором из уксуса и измельченной яичной скорлупы сначала следует развести его с водой. Используйте пропорцию: 1 столовая ложка на 1 литр воды. Этот раствор применяют для полива каждые 10-14 дней. Он особенно полезен для внесения в почву к молодым саженцам и рассаде.

Ранее опытная хозяйка показала, как отбеливать вещи с помощью яичной скорлупы.

Хотите получать самые актуальные новости о войне и событиях в Украине – подписывайтесь на наш Телеграмм-канал !