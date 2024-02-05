Не теряйте времени: садоводы советуют провести эти работы в феврале, чтобы весной не было проблем

Последний месяц зимы – самое время для садоводов начать подготовку к весеннему сезону. Пока природа просыпается от зимнего сна, а почва прогревается под первыми лучами солнца, самое время приступить к трем важным делам, которые помогут вам впоследствии насладиться пышным цветением и щедрыми урожаями.

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Как сообщает Express, эксперты советуют в феврале начать планирование и посев семян овощей.

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В феврале можно сеять в теплице семена томатов, огурцов, а также моркови, лука, салата, редиса, гороха и шпината.

Составьте план посевов, учитывая особенности вашей почвы и климата. Не забудьте о подкормке почвы перед посевом, чтобы обеспечить растения необходимыми питательными веществами.

Для раннего урожая овощей, устойчивых к холоду, можно использовать горшки.

Также в феврале следует начать высадку луковичных цветов. В частности, пора высаживать лилии и тюльпаны. Вы можете сажать лилии как в открытую почву, так и в горшки. Для стимуляции раннего цветения горшки с лилиями можно переносить в тепло после прорастания.

В феврале следует позаботиться об источниках пищи для птиц, ежей, пчел и других животных. Добавьте в свой сад низкорослые растения и кустарники, которые обеспечат им убежище.

Весной оставьте участки нескошенной травы и полевых цветов, чтобы привлечь диких животных в ваш сад.

Подготовив почву, посеяв семена и позаботившись о диких животных, вы заложите фундамент для пышного и красочного сада, который будет радовать вас на протяжении всего весенне-летнего сезона.

Напомним, эксперт назвал зимнее правило обрезки растений "три Д", что привлечет сад к цветению весной.

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