Не только кулич и яйца: что должно быть в пасхальной корзине

Приближаясь к Пасхе, все больше людей задумываются о том, какие продукты и блюда нужно нести в церковь для освящения. Традиционный набор продуктов в пасхальной корзине символизирует разные аспекты веры и жизни Христа.

Есть обязательные и необязательные для пасхальной корзины продукты. Какие продукты должны освящаться в церкви, подскажет Апостроф.

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Что обязательно должно быть в пасхальной корзине:

Пасха: символ небесного царства и воскресения Христа. Пасхальный хлеб может иметь разную форму и начинку, но всегда украшается глазурью и символическими узорами.

Яйца-крашенки: Символ новой жизни и воскресения. Яйца можно окрашивать вручную или использовать специальные наклейки.

Символ новой жизни и воскресения. Яйца можно окрашивать вручную или использовать специальные наклейки. Мясные продукты: Традиционно в мясные блюда в корзине кладут ветчину, колбасу, буженину. Это символизирует жертвенность Христа.

Традиционно в мясные блюда в корзине кладут ветчину, колбасу, буженину. Это символизирует жертвенность Христа. Молочные продукты: Сыр, масло, молоко – символы любви Бога к людям и чистоте.

Сыр, масло, молоко – символы любви Бога к людям и чистоте. Соль: Символ защиты от злых сил и связи между Богом и людьми.

Символ защиты от злых сил и связи между Богом и людьми. Хрин: Символ несокрушимости человеческого духа и горечи рабства, переживаемого еврейским народом.

Дополнительные продукты, которые можно положить в корзину:

Сдобная выпечка: пирожки, ватрушки, пасхальные куличи.

пирожки, ватрушки, пасхальные куличи. Овощи: Зелень, лук, чеснок.

Зелень, лук, чеснок. Фрукты: Яблоки, апельсины.

Яблоки, апельсины. Свечи: символ света и веры.

Что нельзя святить в церкви:

Алкогольные напитки.

Кровянка и другие продукты из крови.

Деньги, драгоценности, ключи.

Ножи и другие острые предметы.

Напомним, мы уже писали, что нельзя класть в пасхальную корзину, чтобы не навлечь беды.

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