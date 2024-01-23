Не только ловят добычу: стало известно, что пауки играют музыку на паутине (прослушать, видео)

Ученые из Массачусетского технологического института (MIT) создали виртуальную реальность (VR), позволяющую людям слушать "музыку пауков".

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Это исследование, опубликованное в журнале Journal of the Royal Society Interface, может помочь лучше понять, как пауки общаются между собой и как они строят свои паутины.

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Пауки используют вибрации, чтобы ощущать окружающий мир. Каждая нить паутины имеет свой уникальный тон, который паук может почувствовать с помощью волосков и щелей.

Команда MIT разработала алгоритм, превращающий трехмерную структуру паутины в музыку. Алгоритм присваивает разные звуковые частоты разным нитям паутины.

Команда также создала VR-среду, в которую пользователи могут входить и воспроизводить сами пряди паутины.

Это позволяет пользователям по-новому воспринимать паутину и понять, как пауки используют ее для общения и строительства.

"Среда виртуальной реальности действительно интригует, поскольку ваши уши улавливают структурные особенности, которые вы можете увидеть, но не сразу распознать", — сказал инженер Маркус Бюлер из MIT.

Команда MIT разработала алгоритм определения типов вибраций паутины. Алгоритм может распознавать, находится ли в ловушке добыча, строится паутина или прибыл другой паук.

Ранее стало известно, что огромные летучие пауки захватили восточные регионы США.

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