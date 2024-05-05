Не только освежают, но имеют широкий спектр преимуществ для здоровья: 4 вида травяного чая, которые следует включить в свой рацион.

Травяные чаи на протяжении веков пользуются популярностью во всем мире, ведь они не только освежают, но и обладают широким спектром полезных для здоровья свойств.

Однако недавно ученые мало исследовали потенциальную ценность липидов – особых соединений, содержащихся в этих напитках. Недавно в журнале Food Chemistry появились результаты исследования японских ученых, проливших свет на эту тему. Об этом пишет ТСН.

Ранее не исследовавшиеся липиды обнаружены в травяных чаях

Липиды – это группа органических веществ, не растворяющихся в воде. К ним относятся растительные масла и жиры, содержащиеся в различных продуктах питания.

Исследователи из Университета Хоккайдо, доцент Сиддабасове Говда и профессор Шу-Пин Хуи, с помощью современных методов анализа (масс-спектрометрии с линейной ионной trap-Orbitrap и высокоэффективной жидкостной хроматографии) идентифицировали 341 молекулярный вид из пяти категорий. чая.

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Исследованные чаи и их потенциальные свойства:

Кумазаса (Sasa veitchii): антигликемическое, антиоксидантное, антибактериальное, антиаллергическое, противовоспалительное, противовирусное, антитромботическое, антимутагенное, сосудорасширяющее, антиканцерогенное, омолаживающее действие.

антигликемическое, антиоксидантное, антибактериальное, антиаллергическое, противовоспалительное, противовирусное, антитромботическое, антимутагенное, сосудорасширяющее, антиканцерогенное, омолаживающее действие. Докудами (Houttuynia cordata, рыбья мята): антигликемическое, антиоксидантное, антибактериальное, антиаллергическое, противовоспалительное, противовирусное, антитромботическое, антимутагенное, сосудорасширяющее, антиканцерогенное, омолаживающее действие.

Йомоги (Artemisia princeps, японская полынь): антигликемическое, антиоксидантное, антибактериальное, противовоспалительное, противовирусное, антитромботическое, антимутагенное, сосудорасширяющее, антиканцерогенное, омолаживающее действие.

антигликемическое, антиоксидантное, антибактериальное, противовоспалительное, противовирусное, антитромботическое, антимутагенное, сосудорасширяющее, антиканцерогенное, омолаживающее действие. Сугина (Equisetum arvense, хвощ полевой): антигликемическое, антиоксидантное, антибактериальное, противовоспалительное, противовирусное, антитромботическое, антимутагенное, сосудорасширяющее, антиканцерогенное, омолаживающее действие.

Новые находки и их потенциальное влияние:

Краткоцепные эфиры гидроксикислот жирных кислот (SFAHFA): некоторые из них раньше не находили в растениях. SFAHFA могут являться источником короткоцепочечных жирных кислот, важных метаболитов для здоровья кишечника.

некоторые из них раньше не находили в растениях. SFAHFA могут являться источником короткоцепочечных жирных кислот, важных метаболитов для здоровья кишечника. α-линоленовая кислота: давно известна своими противовоспалительными свойствами.

давно известна своими противовоспалительными свойствами. Арахидоновая кислота: важна для здоровья.

Исследователи планируют расширить свое исследование, изучив липиды более чем в 40 видах травяного чая.

Это открытие может оказать большое влияние на пищевую и медицинскую сферы, ведь знания о липидах в травяных чаях помогут разработать новые продукты и терапии с улучшенными свойствами для здоровья.

Напомним, мы уже писали о плюсах и минусах чая.