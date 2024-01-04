Не только подкова: Какие вещи притягивают счастье и удачу в дом

Наши предки верили, что существуют определенные вещи, которые способны привлечь счастье в дом. Эти предметы ставили в доме или вешали у входа.

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Об этом пишет pmg.ua. В общем, эти традиции являются не только данью прошлому, но и несут в себе определенный смысл. Вера в то, что они приносят счастье и удачу, делает дом уютнее и счастливее.

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Практически каждый знает такую традицию, как повесить подкову над входом в дом. В общем, подкова, верили предки, приносит удачу. Поэтому даже сейчас есть люди, которые ставят ее во главу угла в доме или при входе в него.

Чеснок: Еще один символ, к которому обращались в древности, – это чеснок. Люди верили, что это сильный оберег от злых духов. Даже до сих пор сохранилась традиция ставить его на четыре угла стола. А еще чеснок символизирует здоровье, поэтому хорошей традицией повесить пучок в углу под потолком.

Еще один символ, к которому обращались в древности, – это чеснок. Люди верили, что это сильный оберег от злых духов. Даже до сих пор сохранилась традиция ставить его на четыре угла стола. А еще чеснок символизирует здоровье, поэтому хорошей традицией повесить пучок в углу под потолком. Мед: Чтобы в семье было богатство, клали в доме мед. Так сказать, чтобы горница была полной чашей. Угощали сладким вкусным вкусом наиболее уважаемых гостей, соответственно, в будущем к такой семье относились с наибольшим уважением.

Икона: Во главу угла в комнате обязательно должна быть икона. Во все времена молитва перед иконой – самый сильный оберег. В каждом украинском доме испокон веков все его члены молились перед святым изображением и умоляли послать здоровье и все благополучия.

Во главу угла в комнате обязательно должна быть икона. Во все времена молитва перед иконой – самый сильный оберег. В каждом украинском доме испокон веков все его члены молились перед святым изображением и умоляли послать здоровье и все благополучия. Свеча: Ну и обычай, который до сих пор популярен, — это хранить освященную в храме свечу. В тревожные моменты, в периоды сильных гроз и бур обычно зажигают свечу и молятся возле нее. Обычно верующие круглогодично хранят пасхальную и стритенскую свечи.

Раньше мы писали о том, какие приметы и предрассудки связаны с приходом гостей, и почему люди желают здоровья, когда другие люди чихают.

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