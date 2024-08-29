Не только признак любви: почему кот спит рядом с хозяином

Коты – существа достаточно самостоятельные, но нередко они предпочитают спать возле своего хозяина. Что же это может означать?

Ответ на этот вопрос дала специалистка по инициативе AnimalWised Эми МакКриди, пишет ТСН. Она отмечает, что коты очень любят тепло, поэтому нет ничего удивительного в том, что они выбирают спать возле человека. Они просто хотят дополнительного тепла.

Это особенно часто происходит в регионах с прохладным климатом, где даже длинношерстный кот может не чувствовать достаточного тепла. В других местах дома животному может быть не так удобно спать, а ваше тело служит своеобразным "радиатором". Более того, кошка может не только лежать рядом, но и пытаться лечь на вас.

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На YouTube-канале AnimalWised также появилось видео, в котором отмечается, что, несмотря на свою игривость, коты довольно ленивы. Они могут спать до 15 часов в день, выбирая для этого наиболее удобные места, в частности, мягкие кровати. Поэтому одна из причин, почему кот спит рядом с человеком, заключается в комфорте.

Эми также подчеркивает, что коты всегда остаются настороженными, даже когда кажутся расслабленными. Крепкие взаимоотношения с животным очень важны, поэтому, если кот чувствует себя безопасно возле вас, он будет спать на вашей кровати.

Зооэксперт добавила, что коты наиболее активны в сумерках, поэтому ночью они могут нуждаться в дополнительном чувстве безопасности. Из-за этого они часто выбирают спать рядом с хозяином, который может их защитить в случае опасности.

Иногда кошка так проявляет свои чувства к человеку. Если она чувствует сильную связь с хозяином и доверяет вам, то может "позволить" себе спать рядом. Если кот залезает на кровать и трется о вас, это свидетельствует о том, что он считает это место своим и таким образом метит территорию.

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