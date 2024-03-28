Не только сырники и запеканка: что приготовить из кисломолочного сыра
Кто не любит сырники? Это блюдо с детства знакомо и взрослым, и малышам. Но знаете ли вы, что из творога можно приготовить не только сырники?
На сайте prostoway.com поделились рецептом плеканцев с сыром и зеленью. Это блюдо не только вкусное, но и полезное. А еще, ее легко приготовить, что делает ее идеальным вариантом для завтрака, обеда или ужина.
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Ингредиенты:
- 2 стакана муки
- 200 г кисломолочного творога
- 200 мл воды
- 2 ст. л. масла
- 3 яйца
- Соль
- Сода
- Зелень
Приготовление:
- Просейте муку. Добавьте одно яйцо, растительное масло, воду, соду и соль. Перемешайте все и оставьте на 20 минут.
- Отварите яйца, затем нарежьте их. Размельчите зелень и смешайте с сыром, яйцами. Посолите по вкусу.
- Раскатайте тесто и разделите на равные части. Разложите начинку. Защелкните края. У вас должны получиться плеканцы.
- Обжарьте плеканцы на хорошо разогретой сковороде с растительным маслом.
Приятного аппетита!
Совет:
- Вы можете использовать любую зелень, которая вам нравится.
- К начинке можно добавить тертый творог, грибы или другие ингредиенты.
- Плеканцы можно также варить в кипящей воде.
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