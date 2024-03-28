Не только сырники и запеканка: что приготовить из кисломолочного сыра

Кто не любит сырники? Это блюдо с детства знакомо и взрослым, и малышам. Но знаете ли вы, что из творога можно приготовить не только сырники?

Видео дня

На сайте prostoway.com поделились рецептом плеканцев с сыром и зеленью. Это блюдо не только вкусное, но и полезное. А еще, ее легко приготовить, что делает ее идеальным вариантом для завтрака, обеда или ужина.

Читайте также: Три варианта вкусного ужина, которые помогут похудеть

Ингредиенты:

2 стакана муки

200 г кисломолочного творога

200 мл воды

2 ст. л. масла

3 яйца

Соль

Сода

Зелень

Приготовление:

Просейте муку. Добавьте одно яйцо, растительное масло, воду, соду и соль. Перемешайте все и оставьте на 20 минут. Отварите яйца, затем нарежьте их. Размельчите зелень и смешайте с сыром, яйцами. Посолите по вкусу. Раскатайте тесто и разделите на равные части. Разложите начинку. Защелкните края. У вас должны получиться плеканцы. Обжарьте плеканцы на хорошо разогретой сковороде с растительным маслом.

Приятного аппетита!

Совет:

Вы можете использовать любую зелень, которая вам нравится.

К начинке можно добавить тертый творог, грибы или другие ингредиенты.

Плеканцы можно также варить в кипящей воде.

Советуем также обратить внимание на рецепт восьми вкуснейших и простых закусок на шпажках.

Хотите получать самые актуальные новости о войне и событиях в Украине – подписывайтесь на наш Телеграмм-канал!