Не только внутри, но и снаружи: как очистить сковородку, чтобы была как новая

Многие хозяйки имеют на кухне старые сковороды с нагаром, которые жалко выбросить, но и готовить на них уже не приятно. Не торопитесь прощаться с такой посудой! Его можно легко восстановить с помощью доступных и безопасных методов.

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С помощью этих практичных советов с сайта "Одна минута" вы сможете легко очистить сковороды от нагара и жира, подарив им вторую жизнь.

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Очистка чугунной сковороды:

Чугунная посуда устойчива к жесткой чистке, поэтому для удаления копоти и нагара можно использовать щетку и жесткие губки. Вам понадобится всего два ингредиента:

Посыпьте загрязненную сковороду плотным слоем соды.

Уксус: Залейте соду уксусом, чтобы она просочилась.

Залейте соду уксусом, чтобы она просочилась. Оставьте сковороду на 1 час: За это время химическая реакция между содой и уксусом размягчит нагар.

За это время химическая реакция между содой и уксусом размягчит нагар. Удалите нагар: С помощью жесткой щетки или губки легко удалите размягченный нагар.

Очистка сковороды с антипригарным покрытием:

Посуда с антипригарным покрытием требует более деликатного ухода. Чистить его щеткой нельзя, чтобы не повредить покрытие. Вот эффективный метод чистки:

Мыльный раствор: Натрите четверть куска хозяйственного мыла.

Натрите четверть куска хозяйственного мыла. Добавьте: 10 г соли, 10 г горчичного порошка и 2 ст. л. нашатырного спирта

10 г соли, 10 г горчичного порошка и 2 ст. л. нашатырного спирта Нанесите смесь на загрязненную поверхность сковороды.

на загрязненную поверхность сковороды. Оставьте на 30 минут: Этого времени достаточно, чтобы раствор растворил жир и грязь.

Этого времени достаточно, чтобы раствор растворил жир и грязь. Промойте сковороду водой.

Очистка сковороды с помощью крахмала:

Этот способ подходит для хоть какого типа сковородок.

Крахмальный раствор: Разведите 100 г картофельного крахмала в 2 л воды.

Залейте сковороду: растворим и поставьте на огонь.

растворим и поставьте на огонь. Прокипятите: Сковороду в течение 30 минут.

Сковороду в течение 30 минут. Удалите грязь: После кипячения грязь легко отойдет от сковороды.

Важно:

Не используйте для чистки сковороды абразивные чистящие средства и металлические мочалки.

Не оставляйте сковороды с нагаром надолго, его ведь будет сложнее удалить.

Регулярно чистите сковороды, чтобы предотвратить накопление нагара.

Напомним, мы уже писали, как легко отмыть нагар.

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