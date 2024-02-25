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Не только внутри, но и снаружи: как очистить сковородку, чтобы была как новая

Игорь Романько

Как очистить низ сковородки с помощью соды и уксуса

Многие хозяйки имеют на кухне старые сковороды с нагаром, которые жалко выбросить, но и готовить на них уже не приятно. Не торопитесь прощаться с такой посудой! Его можно легко восстановить с помощью доступных и безопасных методов.

С помощью этих практичных советов с сайта "Одна минута" вы сможете легко очистить сковороды от нагара и жира, подарив им вторую жизнь.

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Очистка чугунной сковороды:

Чугунная посуда устойчива к жесткой чистке, поэтому для удаления копоти и нагара можно использовать щетку и жесткие губки. Вам понадобится всего два ингредиента:

  • Посыпьте загрязненную сковороду плотным слоем соды.
  • Уксус: Залейте соду уксусом, чтобы она просочилась.
  • Оставьте сковороду на 1 час: За это время химическая реакция между содой и уксусом размягчит нагар.
  • Удалите нагар: С помощью жесткой щетки или губки легко удалите размягченный нагар.

Очистка сковороды с антипригарным покрытием:

Посуда с антипригарным покрытием требует более деликатного ухода. Чистить его щеткой нельзя, чтобы не повредить покрытие. Вот эффективный метод чистки:

  • Мыльный раствор: Натрите четверть куска хозяйственного мыла.
  • Добавьте: 10 г соли, 10 г горчичного порошка и 2 ст. л. нашатырного спирта
  • Нанесите смесь на загрязненную поверхность сковороды.
  • Оставьте на 30 минут: Этого времени достаточно, чтобы раствор растворил жир и грязь.
  • Промойте сковороду водой.

Очистка сковороды с помощью крахмала:

Этот способ подходит для хоть какого типа сковородок.

  • Крахмальный раствор: Разведите 100 г картофельного крахмала в 2 л воды.
  • Залейте сковороду: растворим и поставьте на огонь.
  • Прокипятите: Сковороду в течение 30 минут.
  • Удалите грязь: После кипячения грязь легко отойдет от сковороды.

Важно:

  • Не используйте для чистки сковороды абразивные чистящие средства и металлические мочалки.
  • Не оставляйте сковороды с нагаром надолго, его ведь будет сложнее удалить.
  • Регулярно чистите сковороды, чтобы предотвратить накопление нагара.

Напомним, мы уже писали, как легко отмыть нагар.

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