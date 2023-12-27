Не требует выпечки: рецепт новогоднего десерта с белым шоколадом
Сладкая нежность белого шоколада, немного терпкости цитрусовой цедры и сочные кусочки вишни – это десерт "Белое Рождество". Он не требует выпечки, поэтому приготовить его можно быстро и легко. Рецептом поделился портал Shuba.
Ингредиенты
- Печенье песочное – 400 г
- Фисташки – 75 г
- Кокос сушеный – 65 г
- Масло сливочное 73% - 325 г
- Сахарная пудра – 205 г
- Сливочный творог - 250 г
- Лимон, цедра – 2 ч. л.
- Шоколад белый – 180 г
- Сливки – 300 мл
- Вишня сушеная – 150 г
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Приготовление
- Смажьте форму для запекания 20×26 см, глубиной 5 см. Застелите дно и бока бумагой для выпечки так, чтобы она свисала из формы двумя длинными частями.
- В кухонном комбайне измельчите печенье, ядра фисташек и кусочки кокоса до состояния грубой крошки. Добавьте растопленное масло и сахар, перемешайте до однородности. Переведите две трети смеси в подготовленную форму. Используйте стакан с плоским дном, чтобы утрамбовать и распределить равномерно смесь по основе. Поставьте в холодильник на 30 минут для охлаждения. Остаток смеси из орехов и печенья оставьте при комнатной температуре.
- В большой миске миксером взбейте сливочный творог, 125 г измельченного сливочного масла, сахарную пудру и цедру до бледно-кремового состояния. Постепенно добавьте белоснежный шоколад, перемешивая до однородности.
- Добавьте взбитые сливки и вишню к творожной смеси, перемешайте до однородности. Выложите на основание из печенья, разровняйте поверхность. Посыпьте оставшейся смесью из печенья и орехов. Поставьте в холодильник на 4 часа или ночь для охлаждения.
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