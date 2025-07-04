Не требуют особого ухода и будут расти в любых условиях: какие растения высадить в саду и огороде

Мать зеленый, цветущий сад без сложного ухода – вполне реально, если правильно подобрать растения. Некоторые декоративные культуры легко адаптируются к жаре, холоду, нехватке воды или затенению, поэтому являются настоящим спасением для занятых или неопытных садоводов.

Они неприхотливы к почвам, выносливы и сохраняют свою привлекательность в течение всего сезона. Об этом пишет Новости.LIVE.

Одним из таких надежных растений является дерн — декоративный куст, хорошо чувствующий себя даже без предварительной подготовки почвы. Он не боится ни засухи, ни морозов, хорошо растет в тени и практически не подвержен болезням. В межсезонье дерн выглядит особенно эффектно: осенью его листья приобретают бордовый оттенок, а зимой любуют глаз яркие ветви.

Еще одним удачным выбором для сада является ива — быстрорастущее дерево, прекрасно развивающееся во влажных местах, у водоемов или в низинах. Она не боится временной засухи, охотно растет даже в полутени. Декоративные сорта ивы часто используют в ландшафтном дизайне как элемент, создающий тень и гармонирующий с окружающим пространством.

Для тех, кто хочет оформить живую изгородь или бордюр, подойдет кизильник. Его плотная крона хорошо подвергается обрезке, а сам куст не боится ни мороза, ни жары. Он неприхотлив к почвам, устойчив к вредителям и сохраняет декоративность независимо от сезона: осенью радует яркими листьями, а зимой – красными ягодами.

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Еще одна беспроигрышная культура – спирея. Этот кустарник обильно цветет и украшает сад с весны до лета. Существуют разные сорта, зацветающие в разное время года, поэтому их можно сочетать для постоянной декоративности. Спирея хорошо переносит обрезку, не требовательна к типу почвы, не боится холодов и привлекает в сад полезных насекомых.

Раньше мы рассказывали, какие растения нельзя сажать вблизи помидоров.

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