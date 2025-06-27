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Не ударят по кошельку: назван топ лучших машин 2025 года

Цихоцкая Мария

Не ударят по кошельку: назван топ лучших машин 2025 года
Специалисты составили разноплановый рейтинг лучших моделей, доступных на рынке в этом году. Источник: Volkswagen

Недорогие автомобили стабильно остаются популярными среди покупателей новых машин, и 2025 год не стал исключением. Несмотря на всеобщее подорожание автотранспорта, специалисты составили разноплановый рейтинг лучших моделей, доступных на рынке в этом году.

Британские эксперты в течение года проводили тестирование и оценку, чтобы определить самые успешные авто по разным категориям — от бюджетных до премиальных, от городских до спортивных. Об этом пишет Autocar.

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ТОП бюджетных моделей 2025 года:

  • Skoda Superb Combi – просторный и практичный вариант;
  • Dacia Duster – бесспорный лидер среди недорогих кроссоверов;
  • Volkswagen Golf eHybrid – гибрид для города и трассы;
  • Kia EV3 – доступный электрокар нового поколения;
  • Fiat Grande Panda – идеальный городской компакт.

Полный список лучших авто 2025 по версии Autocar:

  • Porsche 911 S/T – главный победитель года;
  • Skoda Superb Combi – среди лучших универсалов;
  • Hyundai Ioniq 5 N – электрический хэтчбек с акцентом на динамику;
  • Alpine A290 – спортивный электрокар года;
  • McLaren Artura – лучший водительский автомобиль;
  • Lamborghini Revuelto – самая впечатляющая модель для ценителей;
  • Dacia Duster – лучший бюджетник;
  • VW Golf eHybrid – гибрид года;
  • Kia EV3 – электромобиль года;
  • Fiat Grande Panda – лучший компактный автомобиль;
  • Land Rover Defender Octa – внедорожник года.

Напомним, ранее мы рассказывали, кого из украинских водителей не имеют права штрафовать за езду без прав.

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