Не ударят по кошельку: назван топ лучших машин 2025 года
Недорогие автомобили стабильно остаются популярными среди покупателей новых машин, и 2025 год не стал исключением. Несмотря на всеобщее подорожание автотранспорта, специалисты составили разноплановый рейтинг лучших моделей, доступных на рынке в этом году.
Британские эксперты в течение года проводили тестирование и оценку, чтобы определить самые успешные авто по разным категориям — от бюджетных до премиальных, от городских до спортивных. Об этом пишет Autocar.
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ТОП бюджетных моделей 2025 года:
- Skoda Superb Combi – просторный и практичный вариант;
- Dacia Duster – бесспорный лидер среди недорогих кроссоверов;
- Volkswagen Golf eHybrid – гибрид для города и трассы;
- Kia EV3 – доступный электрокар нового поколения;
- Fiat Grande Panda – идеальный городской компакт.
Полный список лучших авто 2025 по версии Autocar:
- Porsche 911 S/T – главный победитель года;
- Skoda Superb Combi – среди лучших универсалов;
- Hyundai Ioniq 5 N – электрический хэтчбек с акцентом на динамику;
- Alpine A290 – спортивный электрокар года;
- McLaren Artura – лучший водительский автомобиль;
- Lamborghini Revuelto – самая впечатляющая модель для ценителей;
- Dacia Duster – лучший бюджетник;
- VW Golf eHybrid – гибрид года;
- Kia EV3 – электромобиль года;
- Fiat Grande Panda – лучший компактный автомобиль;
- Land Rover Defender Octa – внедорожник года.
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