Не ударят по кошельку: назван топ лучших машин 2025 года

Недорогие автомобили стабильно остаются популярными среди покупателей новых машин, и 2025 год не стал исключением. Несмотря на всеобщее подорожание автотранспорта, специалисты составили разноплановый рейтинг лучших моделей, доступных на рынке в этом году.

Британские эксперты в течение года проводили тестирование и оценку, чтобы определить самые успешные авто по разным категориям — от бюджетных до премиальных, от городских до спортивных. Об этом пишет Autocar.

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ТОП бюджетных моделей 2025 года:

Skoda Superb Combi – просторный и практичный вариант;

– просторный и практичный вариант; Dacia Duster – бесспорный лидер среди недорогих кроссоверов;

– бесспорный лидер среди недорогих кроссоверов; Volkswagen Golf eHybrid – гибрид для города и трассы;

– гибрид для города и трассы; Kia EV3 – доступный электрокар нового поколения;

– доступный электрокар нового поколения; Fiat Grande Panda – идеальный городской компакт.

Полный список лучших авто 2025 по версии Autocar:

Porsche 911 S/T – главный победитель года;

– главный победитель года; Skoda Superb Combi – среди лучших универсалов;

– среди лучших универсалов; Hyundai Ioniq 5 N – электрический хэтчбек с акцентом на динамику;

Alpine A290 – спортивный электрокар года;

– спортивный электрокар года; McLaren Artura – лучший водительский автомобиль;

– лучший водительский автомобиль; Lamborghini Revuelto – самая впечатляющая модель для ценителей;

– самая впечатляющая модель для ценителей; Dacia Duster – лучший бюджетник;

– лучший бюджетник; VW Golf eHybrid – гибрид года;

– гибрид года; Kia EV3 – электромобиль года;

– электромобиль года; Fiat Grande Panda – лучший компактный автомобиль;

– лучший компактный автомобиль; Land Rover Defender Octa – внедорожник года.

Напомним, ранее мы рассказывали, кого из украинских водителей не имеют права штрафовать за езду без прав.

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