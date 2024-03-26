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Не упустите момент: что нужно посеять во второй половине марта

Цихоцкая Мария

Не упустите момент: что нужно посеять во второй половине марта

Хотя некоторые растения еще рано сажать, они могут пострадать от заморозков, есть и такие, которые прекрасно приживутся именно в этот период. Среди них – груши и горох.

Они устойчивы к холоду, поэтому с ними не стоит медлить. Таким образом вы быстро получите урожай. Об этом пишет Телеграф.

Вот несколько культур, которые рекомендованы к посадке в марте:

Горох:

  • Высейте семена в лунки глубиной 4 см, двумя рядами, с расстоянием 15 см между рядами и 5 см между горошинами.
  • Накройте грядку спанбондом для защиты от ветра и холода.
  • При необходимости установите опоры гороха.

Груши:

  • Саженцы с голыми корнями рекомендуется сажать именно в марте, когда они еще находятся в покое.
  • Груши отлично дополнят ваш сад и порадуют сочными плодами осенью.
  • Для небольших участков подходит вертикальное озеленение.
  • Высаживайте груши на увлажненной и дренированной почве на солнечном месте.

Бархатцы:

  • Эти неприхотливые цветы выращивают из семян.
  • Бархатцы устойчивы к холоду, поэтому их можно сеять уже сейчас, но рекомендуется укрывать от заморозков.
  • К лету семена прорастут, и вы сможете наслаждаться красотой этих цветов.

Брюссельская капуста:

  • Посадка во второй половине марта дает шанс получить урожай уже в середине лета.
  • Эта капуста любит холода и может выдерживать даже легкие заморозки.
  • Следует укрывать посадки экоматериалом.

Малина:

  • Март – последний месяц, когда кусты малины находятся в состоянии покоя, поэтому их рекомендуется сажать именно сейчас.
  • Растение хорошо приспосабливается к открытому грунту даже в холодную погоду.
  • Выбирайте для посадки хорошо дренированную почву.
  • Полив должен быть умеренным.

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Помните:

  • Внимательно читайте инструкции на семенных пакетиках, ведь некоторые сорта могут иметь особенности в выращивании.
  • Обеспечьте вашим саженцам надлежащий уход: полив, рыхление, подкормку.
  • Предохраняйте молодые растения от заморозков и других неблагоприятных погодных условий.

Напомним, мы уже писали как правильно удобрять почву и сажать помидоры.

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