Не упустите момент: что нужно посеять во второй половине марта

Хотя некоторые растения еще рано сажать, они могут пострадать от заморозков, есть и такие, которые прекрасно приживутся именно в этот период. Среди них – груши и горох.

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Они устойчивы к холоду, поэтому с ними не стоит медлить. Таким образом вы быстро получите урожай. Об этом пишет Телеграф.

Вот несколько культур, которые рекомендованы к посадке в марте:

Горох:

Высейте семена в лунки глубиной 4 см, двумя рядами, с расстоянием 15 см между рядами и 5 см между горошинами.

Накройте грядку спанбондом для защиты от ветра и холода.

При необходимости установите опоры гороха.

Груши:

Саженцы с голыми корнями рекомендуется сажать именно в марте, когда они еще находятся в покое.

Груши отлично дополнят ваш сад и порадуют сочными плодами осенью.

Для небольших участков подходит вертикальное озеленение.

Высаживайте груши на увлажненной и дренированной почве на солнечном месте.

Бархатцы:

Эти неприхотливые цветы выращивают из семян.

Бархатцы устойчивы к холоду, поэтому их можно сеять уже сейчас, но рекомендуется укрывать от заморозков.

К лету семена прорастут, и вы сможете наслаждаться красотой этих цветов.

Брюссельская капуста:

Посадка во второй половине марта дает шанс получить урожай уже в середине лета.

Эта капуста любит холода и может выдерживать даже легкие заморозки.

Следует укрывать посадки экоматериалом.

Малина:

Март – последний месяц, когда кусты малины находятся в состоянии покоя, поэтому их рекомендуется сажать именно сейчас.

Растение хорошо приспосабливается к открытому грунту даже в холодную погоду.

Выбирайте для посадки хорошо дренированную почву.

Полив должен быть умеренным.

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Помните:

Внимательно читайте инструкции на семенных пакетиках, ведь некоторые сорта могут иметь особенности в выращивании.

Обеспечьте вашим саженцам надлежащий уход: полив, рыхление, подкормку.

Предохраняйте молодые растения от заморозков и других неблагоприятных погодных условий.

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