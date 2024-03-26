Не упустите момент: что нужно посеять во второй половине марта
Хотя некоторые растения еще рано сажать, они могут пострадать от заморозков, есть и такие, которые прекрасно приживутся именно в этот период. Среди них – груши и горох.
Они устойчивы к холоду, поэтому с ними не стоит медлить. Таким образом вы быстро получите урожай. Об этом пишет Телеграф.
Вот несколько культур, которые рекомендованы к посадке в марте:
Горох:
- Высейте семена в лунки глубиной 4 см, двумя рядами, с расстоянием 15 см между рядами и 5 см между горошинами.
- Накройте грядку спанбондом для защиты от ветра и холода.
- При необходимости установите опоры гороха.
Груши:
- Саженцы с голыми корнями рекомендуется сажать именно в марте, когда они еще находятся в покое.
- Груши отлично дополнят ваш сад и порадуют сочными плодами осенью.
- Для небольших участков подходит вертикальное озеленение.
- Высаживайте груши на увлажненной и дренированной почве на солнечном месте.
Бархатцы:
- Эти неприхотливые цветы выращивают из семян.
- Бархатцы устойчивы к холоду, поэтому их можно сеять уже сейчас, но рекомендуется укрывать от заморозков.
- К лету семена прорастут, и вы сможете наслаждаться красотой этих цветов.
Брюссельская капуста:
- Посадка во второй половине марта дает шанс получить урожай уже в середине лета.
- Эта капуста любит холода и может выдерживать даже легкие заморозки.
- Следует укрывать посадки экоматериалом.
Малина:
- Март – последний месяц, когда кусты малины находятся в состоянии покоя, поэтому их рекомендуется сажать именно сейчас.
- Растение хорошо приспосабливается к открытому грунту даже в холодную погоду.
- Выбирайте для посадки хорошо дренированную почву.
- Полив должен быть умеренным.
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Помните:
- Внимательно читайте инструкции на семенных пакетиках, ведь некоторые сорта могут иметь особенности в выращивании.
- Обеспечьте вашим саженцам надлежащий уход: полив, рыхление, подкормку.
- Предохраняйте молодые растения от заморозков и других неблагоприятных погодных условий.
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