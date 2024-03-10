Не варить, а жарить: как вкусно приготовить перловку

Ячмень богат растворимой и нерастворимой клетчаткой, поэтому помогает уменьшить чувство голода и дольше обеспечивает сытость по сравнению с другими очищенными злаками. В нем гораздо больше клетчатки, чем в коричневом рисе.

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Ячмень богат витамином B6, который помогает нашему мозгу хорошо функционировать. Ячмень дешев, и его невероятно легко добавить в свой рацион. Например, вы можете использовать его в качестве гарнира вместо кускуса или белой пасты. Ячмень также является отличной альтернативой блюдам из белого риса, пишет издание fatrainbow.

Жемчужную крупу обычно варят, однако ее можно приготовить и другим способом – пожарить.

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Вкусная перловка с мясом: простое и сытное блюдо

Ингредиенты:

Стакан перловки Репчатый лук Морковь 200 г мяса (свинина, говядина или курятина) 250 мл воды Соль, перец – по своему вкусу Зубчик чеснока Масло

Приготовление:

Перловку промойте и замочите в холодной воде на 1,5 часа. На сковороде разогрейте растительное масло. Добавьте перловку и обжаривайте на сильном огне в течение 5-6 минут, постоянно помешивая.

Переложите перловку на тарелку. На той же сковороде обжарьте мясо, нарезанное маленькими кусочками, в течение 5-7 минут. Добавьте к мясу мелко нарезанный лук, натертую на крупной терке морковь и измельченный чеснок. Обжаривайте еще несколько минут.

Посолите, поперчите по вкусу, добавьте обжаренную перловку и воду.

Доведите до кипения, накройте крышкой и тушите на медленном огне в течение 30-40 минут.

Для более насыщенного вкуса можно добавить к блюду грибы, зелень, томатную пасту или другие специи по вашему вкусу.

Это блюдо является отличным источником белка и сложных углеводов, что делает его идеальным вариантом для обеда или ужина. Она проста в приготовлении, сытная и недорогая.

Попытайтесь приготовить это блюдо, и оно обязательно станет вашим любимым рецептом.

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