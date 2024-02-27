Не все так однозначно: диетологи назвали главные недостатки разных круп
Крупы – это неотъемлемая часть рациона, ведь они дают нам энергию и ценные питательные вещества. Однако не все крупы одинаково полезны, а неправильное приготовление может значительно снизить их ценность.
Разнообразие круп в вашем рационе обеспечит вас всеми необходимыми питательными веществами и поможет сохранить здоровье.
Читайте также: Три варианта вкусного ужина, которые помогут похудеть
Недостатки круп:
- Глютен: Некоторые люди имеют непереносимость глютена, содержащегося в пшенице, ржи, ячмене и овсе (в небольших количествах).
- Обработка: Хлопья быстрого приготовления, манная крупа, белый шлифованный рис и кукурузная крупа теряют много полезных веществ во время обработки.
- Гликемический индекс: Переваренная каша имеет более высокий гликемический индекс, а это может привести к резкому скачку сахара в крови.
Самые полезные крупы:
- Гречка: Богатая белок, железо, клетчатка и витамины группы B.
- Овсяная крупа: содержит бета-глюкан, который снижает уровень холестерина и улучшает работу желудочно-кишечного тракта.
- Кино: Богатая белок, клетчатка, железо и магний.
- Бурый рис: Содержит больше клетчатки и витаминов, чем белый рис.
- Ячмень: Богат клетчаткой, бета-глюкан, витамины и минералы.
Секреты правильного приготовления:
- Не переваривайте кашу: Зерна должны быть целыми и немного недоваренными.
- Не варите кашу на молоке Кальций в молоке нейтрализует железо из крупы.
- Добавляйте в кашу полезные ингредиенты: Белок, орехи, ягоды, овощи, семена, масла и масла обогатят его вкус и питательную ценность.
Дополнительные советы:
- Выбирайте крупу из цельного зерна.
- Готовьте кашу на воде или овощном бульоне.
- Не добавляйте в кашу сахар или сливочное масло.
- Добавляйте в кашу фрукты, ягоды, орехи или семена.
Внимание! Этот контент носит исключительно информационный характер и не содержит никаких медицинских советов. По поводу приема лекарства, установления диагнозов и других медицинских советов обратитесь к врачу.
Напомним, мы уже писали, что категорически нельзя добавлять в кофе.
Хотите получать самые актуальные новости о войне и событиях в Украине – подписывайтесь на наш Телеграмм-канал!