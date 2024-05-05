Не выбрасывайте, а используйте: какие растения следует подкормить кофейной гущей
Кофе – это не только вкусный и ароматный напиток, но источник полезных для растений веществ. Кофейная гуща – это не только экологичное и доступное удобрение, но и отличный способ избавиться от остатков кофе.
Попытайтесь использовать ее на своих грядках и клумбах, и вы увидите, как ваши растения станут крепче, здоровее и обильнее будут цвести. Об этом пишет 24tv.ua.
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Кофейная гуща может быть прекрасным органическим удобрением, которое обогатит почву необходимыми микроэлементами:
- Азот: способствует зеленому росту и обильному цветению.
- Фосфор: провоцирует корневое развитие.
- Калий: укрепляет структуру растений.
- Магний: улучшает фотосинтез.
- Кальций: участвует в формировании клеточных стенок.
Как использовать кофейную гущу для удобрения:
- Просто высыпать на грядку или клумбу.
- Перед этим кофейную гущу нужно высушить на бумаге или в духовке, чтобы предотвратить появление плесени и грибка.
- Не производите слишком толстый слой, чтобы не перекрыть доступ воздуха к грунту.
- Смешать с водой и полить ею растения.
- Добавить в компоста.
- Это поможет ускорить процесс компостирования и обогатить компост питательными веществами.
Какие растения можно удобрять кофейной гущей?
- Помидоры
- Огурцы
- Картофель
- Перец болгарский
- Редис
- Лук репчатый
- Зелень (все виды)
- Клубника
- Гортензия
- Бегония
- Азалия
- Камелия
Важно:
- Не используйте кофейную гущу для роз, суккулентов и кактусов.
- Не перекармливайте растения кофейной гущей.
- Используйте только свежую кофейную гущу.
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