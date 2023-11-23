Не выбрасывайте черствый хлеб: варианты использования на кухне

Черствый хлеб необязательно выбрасывать. Если на нем нет признаков плесени, его можно переделать. В частности, очерствевший хлеб можно использовать в разных рецептах, чтобы приготовить вкусные и полезные блюда.

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Попытайтесь сделать гренки. Это один из самых простых и популярных способов использования черствого хлеба. Гренки можно приготовить на сковороде, в духовке или микроволновке. Для этого просто нарежьте хлеб на ломтики, смажьте их растительным маслом или сливочным маслом и подрумяньте до золотистого цвета.

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Очерствевший батон или белый хлеб можно добавлять в фарш. Просто размочите хлебобулочное изделие в воде или молоке.

Паштеты – это еще одно вкусное и полезное блюдо, которое можно приготовить из черствого хлеба. Для этого смешайте ломтики хлеба с другими ингредиентами, такими как овощи, мясо, рыба или грибы. Массу перемолите в блендере или пропустите через мясорубку. Паштет можно подавать в качестве самостоятельной закуски или использовать в качестве начинки для бутербродов.

Крокеты – это вкусное и сытное блюдо, которое также можно приготовить из черствого хлеба. Для этого смешайте ломтики хлеба с другими ингредиентами, такими как мясо, рыба, овощи или грибы. Массу сформируйте в шарики или овальные кусочки, обваляйте в панировочных сухарях и обжарьте в масле до золотистого цвета.

Попытайтесь также сделать из хлеба запеканку. Для этого смешайте ломтики хлеба с другими ингредиентами, такими как яйца, молоко, творог, овощи или фрукты. Массу выложите в форму для запекания и выпекайте в духовке до готовности.

Напомним, ранее мы писали о том, как сохранить хлеб свежим максимально долго.

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