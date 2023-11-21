Не выбрасывайте!: Как использовать кожуру лимона в других блюдах

Лимон – не только источник витамина C, но и настоящий тайник полезных свойств в его ароматной кожуре. Давайте узнаем, как использовать цедру лимона, чтобы делать блюда не только более вкусными, но и более полезными для нашего здоровья.

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Лимонная кожура – это настоящее хранилище вкуса и пользы. Не выбрасывайте этот благородный элемент – откройте для себя новые гастрономические горизонты и поддержите свое здоровье, пишет Главред.

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Цедра лимона насыщена витаминами, антиоксидантами и фитохимическими соединениями, которые приносят несомненную пользу организму. Прежде чем отбрасывать кожуру, подумайте о том, как она может обогатить ваши блюда и способствовать вашему здоровью.

Тертая цедра лимона прекрасно подходит к разным блюдам – от салатов до хлебобулочных изделий. Добавьте этот элемент во вкус и аромат вашим любимым блюдам. Сделайте свой чай или настойку освежающим, добавив немного цедры лимона. Это придаст напитку новый вкус и аромат. Замороженная цедра лимона отлично подходит для десертов, соусов и коктейлей. Просто заморозьте ее и используйте при необходимости. Замочите лимонную цедру в оливковом масле для приготовления домашнего лимонного масла. Это придаст вашим блюдам неповторимый вкус и аромат. Смешайте лимонную цедру с сахаром для ароматизированного сахара, который можно использовать в выпечке или для посыпки десертов.

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