Не выбрасывайте коричневые бананы: рецепт вкусных кексов с бананом

Если бананы стали коричневыми, не обязательно выбрасывать их. Рецепт банановых кексов специально рассчитан на перезрелые фрукты.

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Для приготовления понадобятся три-четыре банана. Об этом сообщает Express.co.uk.

Кроме этого нужно взять полтора стакана муки, чайную ложку разрыхлителя, чайную ложку соды, чайную ложку молотой корицы, 85 г несоленого сливочного масла, 135 г сахара, одно большое яйцо, чайную ложку чистого экстракта ванили, две столовые ложки.

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Разогрейте духовой шкаф до 220°C. Сбрызните форму для кексов на 12 штук антипригарным спреем или воспользуйтесь формой для кексов.

Взбейте вместе муку, разрыхлитель, соду и корицу в средней миске. В большой миске или в чаше миксера измельчите бананы. На средней скорости взбейте растопленное масло, яйцо, сахар, ванильный экстракт и молоко.

Вылейте сухие ингредиенты во влажные ингредиенты, затем взбейте или перемешайте до однородности. Если вы добавляете орехи или шоколадную стружку, кладите их сейчас.

Разложите тесто во вкладыше, заполняя их до самого верха. Выпекайте пять минут, а затем снизьте температуру духовки до 175°C и выпекайте еще 16–18 минут.

Дайте мафинам остыть в течение пяти минут в форме для кексов, а затем переместите их на решетку, чтобы продлить охлаждение.

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